Galaxy S8 z 6 GB pamięci RAM tylko w niektórych krajach

Samsung cały czas szykuje się do premiery swojego flagowego smartfona, czyli Galaxy s8. Do tej pory mieliśmy już okazję zobaczyć jego zdjęcia i specyfikację. Sporo osób odczuło jednak pewne rozczarowanie na wiadomość o zaledwie 4 GB pamięci RAM. Okazuje się, że to nie do końca prawda.



Według ostatnich doniesień zarówno Galaxy S8, jak i S8 Plus będą występowały w wersji z 4 GB RAMu i 64 GB miejsca na pliki oraz 6 GB RAMu i 128 GB miejsca na dane. Ta druga opcja będzie jednak tylko na wybranych rynkach. Podobnie sytuacja miała się z Note 7. Teraz Samsung chce sprzedawać wersję z 6 GB na rynkach, gdzie lokalne marki mają sprzęt z taką ilością pamięci. To ma być odpowiedni argument do walki z konkurencją. To jednak daje pewność, że 6 GB wersji nie znajdziemy w Europie i Stanach Zjednoczonych. Powinna ona trafić do sklepów w Chinach i Korei. Na pewno nie będzie wersji z 8 GB RAMu i 256 GB miejsca na pliki.



Oficjalna zapowiedź Galaxy S8 ma mieć miejsce już 29 marca.