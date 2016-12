Galax GeForce GTX 1070 zajmuje tylko jeden slot

Firma Galax pokazała nową kartę graficzną, która powinna trafić na rynek w przyszłym roku. Model ten zajmuje tylko jeden slot w komputerowej obudowie i napędzany jest układem GTX 1070.



Galax odszedł od rozbudowanych systemów chłodzenia i pokazał model, który ma zajmować bardzo mało miejsca. Producent nie pokusił się jednak o podkręcenie zegarów rdzenia czy pamięci. Procesor pracuje tutaj z częstotliwością 1506 MHz i 1683 MHz w Boost. Dokładnie tak, jak referent. Do tego mamy 8 GB pamięci GDDR5 o taktowaniu 8000 MHz. Płytka drukowana jest tutaj krótsza niż w wersji podstawowej, ale długość samej karty jest prawie taka sama, bowiem chłodzenie trochę wystaje z tyłu. Radiator wykonano z miedzi, a za generowanie strumienia powietrza odpowiada jeden wentylator.



Na śledziu znajdziemy zestaw wyjść wideo. Do dyspozycji mamy: HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 i DVI-D. Do podłączenia karty wykorzystamy wtyczkę zasilania 8-pin. Nie zabrakło też dwóch złączy SLI. Cena produktu Galax wyniesie 379 dolarów.