G413 – nowa mechaniczna klawiatura od Logitech G

Logitech G, marka należąca do firmy Logitech – czołowego producenta akcesoriów komputerowych dla graczy – zaprezentowała dziś nową klawiaturę mechaniczną, Logitech® G413 Mechanical Gaming Keyboard. Urządzenie zostało wyposażone w obudowę ze szczotkowanego aluminium, wbudowany port USB oraz podświetlenie klawiszy, a wszystko to z zachowaniem równowagi pomiędzy funkcjonalnością, nowoczesnym wyglądem i przystępną ceną. Dodatkowo dzięki zastosowaniu unikatowych mechanicznych przełączników Romer-G klawiatura zapewnia o 25% szybszy czas reakcji niż standardowe klawiatury mechaniczne. Logitech G413 występuje w dwóch wersjach – Carbon i Silver. Pierwsza z nich oferuje intensywne czerwone podświetlenie, a druga tradycyjne, białe.



„Włożyliśmy dużo czasu i energii w zaprojektowanie klawiatury, która zapewni użytkownikom wysoką wydajność i funkcjonalność w atrakcyjnej cenie” – powiedział Ujesh Desai, wiceprezydent i general manager w Logitech Gaming. „Efektem naszych działań jest urządzenie wyposażone we wbudowany port USB, podświetlenie klawiszy i wykończenie z aluminium. Wierzymy, że w G413 osiągnęliśmy idealną równowagę pomiędzy funkcjonalnością i atrakcyjnym wyglądem” – dodał Ujesh Desai.

Przełączniki Romer-G i precyzyjne podświetlenie klawiszy

Mechaniczne przełączniki Romer-G zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanej wydajności, krótkim czasie reakcji i wytrzymałości. Przełączniki aktywują się po 1,5 mm, co oznacza, że rejestrują wciśnięcie do 25% szybciej niż standardowe przełączniki mechaniczne. Dodatkowo podświetlenie w przełącznikach Romer-G zostało zaprojektowane tak, aby światło skupiające się pod klawiszami zapewniało ich dobrą widoczność, ale nie rozpraszało użytkowników.

Obudowa z wysokiej klasy aluminium

Logitech G413 została zaprojektowana z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów. Podstawę nowej klawiatury szwajcarskiego producenta stanowi płyta wykonana ze szczotkowanego stopu aluminiowo-magnezowego 5052. Dzięki temu jest trwała oraz atrakcyjnie wygląda.

Port USB i klawisze funkcyjne

Wbudowany w klawiaturę port USB zapewnia szybkie ładowanie i przesyłanie danych do każdego urządzenia, które da się podłączyć przez USB. Logitech G413 oferuje również kontrolę multimediów, umożliwiając zmianę głośności, start, pauzę, wyciszenie dźwięków, włączenie trybu gry czy podświetlenia po wciśnięciu klawisza FN. Ponadto dzięki oprogramowaniu Logitech Gaming Software możliwe jest sterowanie multimediami za pomocą przycisków F1-F12 bez konieczności wciskania FN.

Cena i dostępność

Klawiatura Logitech G413 Mechanical Backlit Gaming Keyboard w wersji Carbon i Silver będzie dostępna w sprzedaży na początku maja 2017 roku w sugerowanej cenie detalicznej 439 zł. Więcej informacji na stronie Logitech.