Fury Thunderjet – nowy zestaw dla graczy 4 w 1

By dobrze rozpocząć przygodę z grami warto mieć na wyposażeniu zaprojektowane właśnie z myślą o graczach: klawiaturę, mysz i podkładkę oraz słuchawki. Nowy zestaw Thunderjet firmy Fury zawiera wszystkie potrzebne urządzenia i tym samym jest interesującym pomysłem na prezent dla początkującego gracza.

Fury Thunderjet to rozwinięcie koncepcji z kompletu Thunderstreak. W zestawie znajdziemy więc wszystko co niezbędne, by wyposażyć komputer do grania. Nowy produkt dzieli nazwę z jednym z pierwszych myśliwców odrzutowych USAAF: Republic F-84F Thunderjet.

Mysz i podkładka

Podstawową bronią w arsenale gracza jest mysz. Ta, którą znajdziemy w zestawie Fury Thunderjet została wyposażona w sensor optyczny o rozdzielczości 2400 DPI z czterostopniową możliwością regulacji. Gamingowego charakteru nadaje jej podświetlenie LED dostępne w czterech kolorach oraz dynamiczny design. Nie bez znaczenia jest także wygodne ułożenie dłoni podczas gry. Boczne przyciski znajdują się dokładnie pod kciukiem, co ułatwia ich użycie. Kabel urządzenia jest chroniony oplotem, co ma zwiększać jego trwałość. Obok gryzonia znajdziemy też materiałową podkładkę o laserowo ciętych brzegach. Jej powierzchnia jest gładka i jak zapewnia producent pozwala na bardzo szybkie prowadzenie myszy.

Klawiatura

Drugim ważnym elementem jest klawiatura. Producent postawił w tym przypadku na trwałość urządzenia. Mają zapewnić ją nie tylko otwory odprowadzające ciecz (przypadkowe zalania nie są przecież wcale takie rzadkie), ale też metalowa konstrukcja obudowy. Klawiatura Thunderjet została wyposażona także w 12 przycisków funkcyjnych oraz funkcję anti-ghosting dla większości popularnych w grach kombinacji klawiszy oraz podświetlenie LED z efektem RGB.

Słuchawki z mikrofonem

Dźwięk odgrywa w wielu grach olbrzymią rolę. Dlatego odpowiednie nagłośnienie jest istotnym elementem stanowiska do grania. W zestawie Fury Thunderjet znajdują się słuchawki uzbrojone w 40 milimetrowe przetworniki skryte pod dużymi i miękkimi nausznikami. Tak samo wykończono wewnętrzną część pałąka, co ma podnieść komfort użytkowania. Do sprawnej komunikacji z innymi graczami posłuży mikrofon zamontowany na ruchomym wysięgniku.

Zestaw dostępny jest na rynku w cenie ok. 149 zł



Specyfikacja:

Mysz

• Rodzaj i rozdzielczość sensora: optyczny, 2400 DPI

• Zakres rozdzielczości: 800 / 1200 / 1600 / 2400 DPI

• Liczba przycisków: 6

• Podświetlenie w 4 kolorach

• Długość przewodu: 180 cm

• Masa: 95 gramów

Podkładka

• Wykonana z tkaniny i gumy

• Wymiary: 320 x 240 mm

• Typ powierzchni: szybka

Słuchawki z mikrofonem

• Dynamika głośników: 108 dB

• Pasmo przenoszenia: 20 – 20000 Hz

• Głośniki 40 mm

• Czułość mikrofonu: - 56 dB

• Masa: 210 gramów

Klawiatura

• Liczba przycisków: 104

• Mechanizm klawiszy: membranowy

• Profil klawiszy: wysoki

• Podświetlenie wielokolorowe

• 12 klawiszy multimedialnych

• Metalowa obudowa

• Ati-ghosting

• Wymiary: 460 x 170 x 30 mm