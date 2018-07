Fury Hurricane – klawiatura TKL dla graczy

Krótsze, pozbawione bloku numerycznego klawiatury TKL (Tenkeyless) stają się coraz bardziej popularne wśród graczy. Uzupełnieniem oferty marki Fury jest nowy, należący właśnie do tej grupy urządzeń model Hurricane.

Podobnie jak inne produkty marki Fury, także i nowa, krótka klawiatura zawdzięcza swoją nazwę legendarnemu myśliwcowi. W tym przypadku jest to oczywiście Hawker Hurricane, znany miłośnikom dawnej awiacji jako maszyna pilotowana m.in. przez polskich pilotów ze słynnego Dywizjonu 303. Samolot ten odpowiadał za największą liczbę zestrzeleń podczas Bitwy o Anglię.

To, co producent podkreśla szczególnie, to funkcjonalność modelu Hurricane, sprzyjająca odnoszeniu sukcesów w grach. Anti-ghosting obejmujący 19 klawiszy sprawia, że na tej klawiaturze można polegać nawet w bardzo dynamicznej rozgrywce. W każdej chwili można także wyłączyć klawisz Windows, który, ujmując to dość delikatnie, nie jest szczególnym sojusznikiem graczy. Jego przypadkowe naciśnięcie nieraz wpędzało użytkownika w kłopoty.

We Fury Hurricane funkcje multimedialne realizowane są za pomocą klawiszy od F1 do F12. Interesującą cechą tej klawiatury jest także zamiana klawiszy strzałek i WASD. To, zdaniem producenta, odpowiedź na preferencje graczy.

Klawiatura może pochwalić się efektownym, szczególnie jak na ten segment rynku, podświetleniem. Korzysta bowiem z wielobarwnego podświetlenia w tzw. trybie tęczy. Kolory są wprawdzie ustalone domyślnie, a użytkownik może regulować jedynie natężenie iluminacji, ale to i tak zaskakuje w kontekście ceny urządzenia. Ta jest bowiem naprawdę niska. Fury Hurricane kosztuje jedynie 55 zł.