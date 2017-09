FSP Hexa+ II - nowa generacja zasilaczy

FSP wprowadziło na rynek kolejną generację zasilaczy Hexa+. Nowy zaslacz z tej serii otrzymał nazwę Hexa+ II i występuje w następujących wersjach mocy: 400W, 500W i 600W. Seria Hexa+ II (podobnie jak wcześniej serie Hexa+ oraz Hexa) należy do podstawowych zasilaczy ATX z rodziny FSP o sprawności powyżej 80% (zgodność ze standardem 80 Plus). Zasilacz cechują: estetyka wykonania oraz stabilna i cicha praca. Jednostka wyposażona została w wentylator o średnicy 120 mm, którego prędkość obrotowa zależy od obciążenia, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie poziomu hałasu w czasie pracy. W nowej wersji zasilacza zastosowano również wysokiej jakości kondensatory zapewniające bardziej stabilną pracę układu, jak również miedziane radiatory usprawniające odprowadzanie nadmiaru ciepła z układów tranzystorowych. Najbardziej widoczną modyfikacją są jednak nowe, czarne, elastyczne przewody ułatwiające montaż zasilacza w obudowie i jednocześnie poprawiające estetykę.