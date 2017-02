FRITZ!OS 6.80 uskrzydla sieć domową

Jest już dostępna nowa wersja systemu operacyjnego FRITZ!OS 6.80 dla routera FRITZ!Box 7490. Dzięki 80 innowacjom i ulepszeniom, nowa wersja oprogramowania optymalizuje działanie domowej sieci opartej na urządzeniach z rodziny FRITZ!. Ważne zmiany dotyczą wielu dziedzin: bezprzewodowa sieć stworzona za pomocą routera FRITZ! teraz jeszcze lepiej dopasowuje się do różnych potrzeb, a w menu Smart Home pojawiają się nowe funkcje. Popularna usługa MyFRITZ! zyskała interfejs dostosowujący się do ekranu, a aplikacja MyFRITZ!App ułatwia bezpieczny dostęp do sieci domowej. Aparat telefoniczny FRITZ!Fon obsługuje nowe ekrany startowe i tryb nocny. Bezpieczeństwo surfowania, korzystania z mediów strumieniowych i komunikacji opiera się na regularnych aktualizacjach: FRITZ!OS 6.80 dba o to, by router FRITZ!Box miał aktualne oprogramowanie i zapewniał najwyższy standard bezpieczeństwa. Wprowadzanie ustawień i zmian w konfiguracji może być teraz jeszcze bezpieczniejsze dzięki dodatkowemu potwierdzeniu (uwierzytelnianie dwuetapowe). Równocześnie zwiększono wymagania dotyczące bezpieczeństwa haseł. Zarówno początkujący użytkownicy sieci domowej, jak i eksperci skorzystają ze zwiększonej wydajności, bezpieczeństwa i przydatnych dodatków wprowadzonych wraz z nową wersją FRITZ!OS. Nowa bezpłatna aktualizacja jest dostępna dla routerów FRITZ!Box 7560 i FRITZ!Box 7490. Aktualizacje do FRITZ!OS 6.80 dla pozostałych modeli będą publikowane sukcesywnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://pl.avm.de/produkty/fritzos/fritzos-680/

Większa prędkość bezprzewodowej sieci LAN dzięki przełączaniu pasma

Nowa wersja FRITZ!OS, oferując funkcję zmiany zakresu sieci bezprzewodowej, umożliwia skokowe zwiększenie prędkości sieci WiFi. Wiele smartfonów i tabletów może transmitować dane zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz. Jeżeli jedno z pasm jest mocno obciążone, FRITZ!Box automatycznie inicjuje przełączenie pasma. W ten sposób zasoby sieci mogą być wykorzystane lepiej, a dane osiągną swój cel szybciej i bez zakłóceń. Funkcja przełączania zakresu radiowego dostępna jest we wszystkich modelach FRITZ!Box z dwupasmowym interfejsem radiowym, obsługującym standardy Wireless AC + N (modele FRITZ!Box 7490, 7560, 6490, 4040, 3490).

Priorytetyzacja w sieci WiFi

Dzięki aktualizacji do FRITZ!OS 6.80 użytkownicy mogą być pewni, że będą mogli bez przeszkód surfować, korzystać z mediów strumieniowych lub czatu bez zakłóceń, nawet jeśli sieć dla gości jest mocno obciążona, ponieważ sami mogą zdecydować, jaka część przepustowości jest udostępniona gościom. Jeśli właściciele routera FRITZ!Box nie są online, goście mogą korzystać z wyższych prędkości przesyłu danych. Bardzo przydatny jest również nowy monitor aktywnych połączeń, ponieważ wyświetla on teraz prędkość transmisji danych w sieci dla gości oprócz dotychczas prezentowanych statystyk przepływności dostępu do Internetu i telewizji IP.

Większy komfort funkcji FRITZ!Hotspot

Wraz z nową aktualizacją pojawiła się możliwość skonfigurowania strony powitalnej dla korzystających z bezprzewodowego dostępu do gości, realizowanego za pomocą routera FRITZ!Box. Kawiarnie i firmy mogą przywitać swoich gości krótkim tekstem powitalnym, zdjęciem lub logo, a jeśli zachodzi potrzeba, poprosić o potwierdzenie warunków korzystania z hotspotu. Transmisja danych za pośrednictwem punktu dostępu FRITZ!Hotspot jest technicznie całkowicie oddzielona od macierzystej sieci bezprzewodowej i infrastruktury domowej. Dostęp dla gości uwzględnia różne mechanizmy kontroli i rejestracji korzystania z sieci.

FRITZ!Fon: dodatkowe ekrany startowe i tryb nocny

FRITZ!Fon, telefon DECT dla urządzeń FRITZ!Box, obsługuje teraz nowe ekrany startowe do wyboru. Użytkownicy mają teraz urządzenia Smart Home zgromadzone w jednym podglądzie i mogą nimi jeszcze łatwiej zarządzać. Nowością jest także zegar analogowy, którego kolorystykę (biały lub czarny) można również dostosować do wymagań. W trybie nocnym, ekran telefonu jest ściemniany, gdy jasność oświetlenia w pomieszczeniu spada poniżej ustawionej wartości. Możliwość skonfigurowania przekierowania we FRITZ!Box może być teraz wykorzystywana w stosunku do dowolnego kontaktu w wybranej książce telefonicznej. Nowa wersja FRITZ!OS 6.80 pozwala także ograniczyć liczbę połączeń wychodzących.

Smart Home: aktywacja dźwiękiem

Inteligentne gniazdka FRITZ!DECT 200 mogły być do tej pory przełączane automatycznie wraz ze wschodem/zachodem słońca lub według indywidualnego harmonogramu za pomocą aplikacji lub telefonicznie. Teraz dodano nową opcję: aktualizacja FRITZ!OS 6.80 umożliwia aktywację czujnika dźwiękowego wbudowanego w inteligentne gniazdko. Oświetlenie i inne podłączone urządzenia będą zatem reagowały na klaśnięcia, czy pukanie. Kolejną innowacją jest wyświetlanie w interfejsie użytkownika FRITZ!Box temperatury mierzonej w ciągu ostatnich 24 godzin.

Jeszcze lepiej i łatwiej: MyFRITZ! w przeglądarce i aplikacji

W wersji FRITZ!OS 6.80, oprócz strony dostępnej po wpisaniu adresu fritz.box - interfejsu użytkownika routera FRITZ! - również interfejsy funkcji MyFRITZ! (myfritz.net) oraz FRITZ!NAS zyskały możliwość dostosowywania się do dowolnego rozmiaru ekranu dzięki technologii Responsive Web Design. Korzystając z MyFRITZ!App 2 (aplikacji dla Androida) użytkownicy mają wygodny dostęp do zapisanych danych, swojej listy połączeń lub wiadomości głosowych z dowolnego miejsca na świecie. Użytkownicy są w czasie rzeczywistym informowani przez aplikację o nieodebranych połączeniach lub wiadomościach głosowych. Za pomocą jednego dotknięcia ekranu można ustanowić bezpieczne połączenie z siecią domową i uzyskać dostęp do routera FRITZ!Box oraz podłączonych urządzeń będąc np. w podróży. Nawet urządzenia domowe Smart Home mogą być obsługiwane i włączane bezpośrednio przez aplikację lub widżet.

Bezpieczeństwo przede wszystkim: silne hasła i zmiana ustawień wymagająca potwierdzenia

Konfiguracja nowych telefonów IP i przekierowań połączeń jak również zapisywanie plików kopii zapasowych jest teraz jeszcze bezpieczniejsze, gdyż nowa funkcja wprowadza dodatkowe potwierdzenie, które można zweryfikować tylko na FRITZ!Box (uwierzytelnianie dwuetapowe). Próby zalogowania się za pomocą błędnych danych użytkownika są rejestrowane jako zdarzenie. Oprócz tego, FRITZ!OS 6.80 wymaga, aby hasła użytkowników, używane przy konfiguracji telefonu lub interkomu IP za pomocą routera FRITZ!Box, miały co najmniej 8 cyfr. Aktualizacja FRITZ!OS 6.80 implementuje w routerze FRITZ!Box jeszcze wiele innych najnowszych standardów bezpieczeństwa. W przypadku każdej dużej aktualizacji, firma AVM zawsze radzi, aby zainstalować najnowszą wersję FRITZ!OS w celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i najlepszej synchronizacji sieci.

Przygotowany do zmian w sieciach DSL

Dzięki aktualizacji do FRITZ!OS 6.80 wybrane modele FRITZ!Box zyskają kompatybilność z sieciami, które w przyszłości będą oferować VDSL supervectoring 35B. VDSL supervectoring 35B, aby osiągać większe prędkości, wymaga nowych rozwiązań sprzętowych, jednak routery FRITZ!Box pozostaną kompatybilne z tą technologią i będą nadal funkcjonować na łączach korzystających z supervectoringu.

Wygoda spod znaku FRITZ! nawet z telefonami DECT innych producentów

Dzięki FRITZ!OS 6.80 aparaty DECT, obsługujące standard CAT-iq 2.0, oferują wiele komfortowych funkcji telefonicznych, zaimplementowanych w routerze FRITZ!. Na przykład, telefony bezprzewodowe innych producentów mogą korzystać z jednej lub większej ilości książek telefonicznych we FRITZ!Box, a użytkownicy mogą uzyskać szybki przegląd z listy połączeń.

Zatwierdzanie dostępu z Internetu na potrzeby gier online, konsoli lub urządzeń IP

Urządzenia podłączone do routera FRITZ!Box są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem z Internetu. Jednakże niektóre aplikacje, takie jak gry sieciowe lub urządzenia IP, takie jak kamery lub konsole do gier, czasami muszą być dostępne dla innych użytkowników za pośrednictwem Internetu. Użytkownicy FRITZ!Box mogą umożliwić takie połączenia poprzez udostępnianie portów. Teraz można również umożliwić określonym urządzeniom automatyczne sterowanie udostępnianiem portów. Dzięki FRITZ!OS 6.80 wszystkie udostępnione porty (IPv4, IPv6, przez MyFRITZ! lub samodzielnie wybrane) mogą być przeglądane i konfigurowane wspólnie. Użytkownicy mogą posłużyć się przeglądem wszystkich udostępnionych portów z przypisanymi im urządzeniami w sieci domowej, który znajdą w menu "Internet", "Udostępnienia". Nowy FRITZ! OS 6.80 umożliwia także ustawienia kontroli rodzicielskiej dla urządzeń obsługujących jedynie IPv6.

Internet w najlepszym wydaniu

Wymagania stawiane routerom rosną wraz ze zwiększaniem się liczby urządzeń w sieci domowej i coraz wyższymi transferami danych przez łącze z Internetem. Mimo tego, architektura FRITZ!Box nadal uprzedza ten rozwój: FRITZ! Box zapewnia surfowanie, korzystanie z mediów strumieniowych, telewizji IP, gier i telefonii za pomocą różnych urządzeń i jednocześnie, przy zachowaniu najwyższej jakości i prędkości połączenia. Zoptymalizowano nawet transfer danych z adresu wpisanego do przeglądarki internetowej do adresu IP komputera docelowego. Nawet przy pełnym obciążeniu, strony internetowe otwierają się szybciej, a streaming wideo rozpoczyna wcześniej.

Bezpłatna aktualizacja FRITZ!OS 6.80 automatycznie lub w zaledwie dwa kliknięcia

Aby zaktualizować system, należy tylko wpisać w przeglądarce internetowej adres "http://fritz.box" i kliknąć link kreatora aktualizacji. Instalacja nowej wersji FRITZ!OS wymaga jedynie dwóch kliknięć. Użytkownicy, u których nowe wersje instalują się automatycznie (funkcja Auto Update) otrzymają nową wersję systemu FRITZ! OS 6.80 bez konieczności ingerencji w ustawienia. Nowa wersja jest już dostępna dla modeli FRITZ!Box 7560 i 7490. Aktualizacje dla pozostałych modeli, aktualnie dostępnych w sprzedaży, będą się pojawiać się sukcesywnie. Więcej informacji o oprogramowaniu FRITZ!OS 6.80, można znaleźć pod adresem https://pl.avm.de/produkty/fritzos/fritzos-680/