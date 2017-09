Firma AVM wprowadziła do Polski nowy flagowy model routera dla rynku DSL - FRITZ!Box 7590. FRITZ! Box 7590 obsługuje supervectoring 35b i na szybkich łączach DSL osiąga przepustowość do 300 Mbit/s. Najnowszy model oferuje superszybką sieć bezprzewodową w standardzie dual-band Wireless AC+N z obsługą technologii 4 x 4 Multi-User MIMO (2.4 GHz + 5 GHz), pozwalając na połączenie wielu urządzeń mobilnych i zapewniając doskonały zasięg i prędkość do 2533 Mbit/s. Najnowsza architektura sprzętowa, gigabitowa sieć LAN o ogromnej przepustowości oraz kompletny system telefoniczny i stacja bazowa DECT do obsługi telefonii oraz aplikacji inteligentnego domu Smart Home, dopełniają paletę funkcjonalności najwyższej klasy. Model FRITZ!Box 7590, posiadający całkowicie nowe wzornictwo, może współpracować z istniejącymi oraz przyszłościowymi liniami DSL: łączami oferującymi czysty dostęp IP oraz w połączeniu z ISDN i telefonią analogową. Niezależnie od sposobu łączenia się z Internetem, użytkownicy mogą nadal korzystać ze wszystkich istniejących urządzeń analogowych i ISDN, przy jednoczesnym zachowaniu gotowości do korzystania z technologii przyszłości. Znacznie zwiększone szybkości transferu na obu portach USB dopełniają miary doskonałości wydajnej sieci opartej na nowym routerze. Oprogramowanie FRITZ!OS oferuje wiele wygodnych funkcji, takich jak firewall, bezprzewodowy dostęp dla gości i usługę MyFRITZ! oraz dba o to, by wszystkie urządzenia FRITZ!Box były bezpieczne i posiadały najnowsze oprogramowanie (darmowe aktualizacje). FRITZ!Box 7590 jest już dostępny w Polsce m.in. w strefie marek Allegro w cenie 1199 zł.

Nowa generacja routerów FRITZ!Box dla małej firmy i użytkownika smart home

Nowy router FRITZ!Box 7590 jest modelem flagowym, przeznaczonym dla szybkich łączy DSL. Potężny router FRITZ!Box to najnowocześniejsza technologia w eleganckim wzornictwie. Urządzenie działa na każdym istniejącym łączu DSL i jest gotowe na przyszłość: dzięki wspieraniu VDSL z supervectoringiem 35b, osiąga imponujące prędkości pobierania, dochodzące nawet do 300 Mbit/s. Nowy model można również zainstalować na istniejących dostępach opartych na IP oraz liniach z telefonią analogową i ISDN. Za pomocą gigabitowego portu WAN urządzenie można podłączyć do modemu kablowego lub światłowodowego. Wydajny dwurdzeniowy procesor najnowszej generacji zapewnia optymalną prędkość przesyłania wszystkich danych. FRITZ!Box 7590 przesyła dane w bezprzewodowej sieci LAN z prędkością gigabitową: Dzięki obsłudze technologii 4 x 4 Multi-User MIMO, przepustowości rzędu 1 733 Mbit/s osiąga się już korzystając jedynie z pasma 5 GHz. Dodatkowe 800 Mbit /s oferuje pasmo 2,4 GHz. O optymalny dostęp do sieci dla wszystkich urządzeń bezprzewodowych dba łącznie osiem anten. Dzięki sterowaniu pasmem, urządzenia końcowe są dynamicznie lokowane zawsze w paśmie o najlepszej przepustowości danych. Dzięki nowemu routerowi FRITZ!Box łatwo można z łatwością podłączyć do domowej sieci wszystkie terminale. Na przykład na pokładzie routera znajduje się również pełnowartościowy system telefoniczny dla wszystkich typów linii (IP, ISDN, analogowych). Paletę możliwości uzupełnia baza DECT do obsługi telefonów bezprzewodowych i aplikacji inteligentnego domu Smart Home. Wszystkie istniejące urządzenia telekomunikacyjne można podłączyć do tego modelu routera, przeznaczonego do pracy z łączami DSL, za pośrednictwem portu ISDN S₀ i dwóch portów analogowych. Dzięki czterem gigabitowym portom LAN, FRITZ! Box 7590 oferuje bogate możliwości pracy w sieci. Dwa porty USB 3.0 pozwalają podłączyć nośniki danych i uzyskać szybkość transmisji od dwóch do czterech razy większą niż w poprzednich modelach. Porty USB obsługują również zewnętrzne modemy LTE i drukarki. Za sprawą FRITZ!Box 7590, firma AVM ponownie zdobywa punkty za wysoki komfort i kulturę pracy urządzenia: Po raz pierwszy diody LED na routerze FRITZ!Box mogą być automatycznie przyciemnione, by dostosować się do natężenia światła w otoczeniu. Należy również podkreślić efektywność energetyczną urządzenia. Pomimo lepszej wydajności routingu i większej liczby funkcji, FRITZ!Box nie zużywa więcej energii elektrycznej.

Szczegółowe dane nowego modelu flagowego:

FRITZ!Box 7590

• Wsparcie dla łączy ADSL, VDSL, VDSL z vectoringiem, supervectoringu 35b z przepustowością do 300 Mbit/s

• Gotowy na przyszłość, działa w wszystkimi łączami: 35b supervectoring, DSL, czyste IP, ISDN, analog

• Gigabitowy port WAN, zapewniający elastyczną współpracę z modemami kablowymi lub optycznymi

• 4 x 4 dual band Wireless AC + N z Multi-User MIMO (1 733 Mbit/s + 800 Mbit/s)

• 4 gigabitowe porty LAN

• 2 porty USB 3.0 o zwiększonej wydajności

• Baza DECT dla telefonów bezprzewodowych i aplikacji inteligentnego domu Smart Home

• Port ISDN S₀ dla cyfrowych telefonów lub centralki telefonicznej

2 porty dla aparatów analogowych lub faksu

• FRITZ!OS: kontrola rodzicielska, serwer multimedialny, dysk sieciowy FRITZ!NAS, dostęp do sieci bezprzewodowej dla gości, usługa MyFRITZ!

• Rozmieszczenie otworów do montażu naściennego jak w przypadku FRITZ! Box 7490

• 5 lat gwarancji

• Cena: 1199 zł (sugerowana cena detaliczna)