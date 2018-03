Fractal Design Meshify C White TG - nowa obudowa

Firma Fractal Design poszerzyła swoją ofertę o nowy model obudowy komputerowej z rodziny Meshify C. Tym razem otrzymujemy białą wersję tego urządzenia, która będzie póki co dostępna tylko w wersji z oknem, ale zapewne doczekamy się także opcji z dwoma pełnymi panelami.



Fractal Design Meshify C White TG, tak jak się spodziewacie jest praktycznie taka sama jak wcześniejszych Meshify C - TG i wersji Dark TG. Przypomnijmy, że jest to sprzęt klasy midi tower, który wykonano ze stali, szkła hartowanego i plastiku. W środku mamy miejsce na płytę główną ATX, micro ATX lub mini ITX, siedem kart rozszerzeń, trzy dyski SSD 2,5 cala, dwa dyski 2,5/3,5 cala, chłodzenie procesora o wysokości do 172 mm, zasilacz o długości do 175 mm, a karta grafiki może mieć maksymalnie 315 mm. W komplecie otrzymujemy dwa wentylatory - jeden z przodu Dynamic X2 GP-12 (120 mm), oraz jeden z tyłu Dynamic X2 GP-12 (120 mm). Jest jeszcze możliwość zainstalowania jednego 120 mm na dole, dwóch 120/140 mm na górze i dwóch dodatkowych 120 mm na froncie lub zmiany na dwa 140 mm.



Dobrze prezentuje się także możliwość konfiguracji chłodzenia wodnego. Mamy do dyspozycji miejsce z przodu dla chłodnicy 120 mm/140 mm/240 mm/280 mm/360 mm, na górze dla 120/140 mm oraz z tyłu dla 120 mm. Ogólne wymiary tej obudowy to 409 x 217 x 453 mm, a jej waga wynosi 6,45 kilograma. W komplecie mamy trzy filtry przeciwkurzowe, a także panel I/O z 2x USB 3.0 i gniazdami audio. Fractal Design Meshify C White TG będzie kosztowała około 90 euro.