Fractal Design Celsius S36 i Celsius S24

Firma Fractal Design pokazała dwa nowe systemy chłodzenia o nazwach Celsius S36 i Celsius S24. Są to urządzenia przeznaczone do pracy z procesorami marki Intel i AMD. Mają one zapewnić dobrą wydajność przy zachowaniu wysokiej kultury pracy.



Celsius S36 i Celsius S24 są systemami zamkniętymi AiO i różnią się między sobą wielkością chłodnicy oraz liczbą wentylatorów. Zastosowano tutaj takie same śmigła Fractal Design Dynamic X2 GP-12, pracujące z prędkością od 500 do 2000 obr./min. Generują one szum na poziomie 32,2 dB przy przepływie 87,6 CFM. Pompka pracuje z prędkością od 1950 do 3150 obr./min. przy hałasie dochodzącym do 20 dB. Cała chłodnica wykonana jest z aluminium.



Celsius S24 ma wymiary wynoszą 284 x 122 x 31 mm, a Celsius S36 403 x 123 x 30 mm. Oba coolery pasują na podstawki LGA2066, LGA115x, LGA2011/v3, AM4, AMD3(+) i FM2(+). Producent udziela na swój sprzęt pięć lat gwarancji. Za wersję S24 zapłacimy 110 dolarów, a za S36 130 dolarów.