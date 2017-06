Firma Lenovo zaprezentuje się na VivaTech 2017

Kontynuując udane partnerstwo z VivaTech 2016, Lenovo powraca na tegoroczną edycję tych targów i mocno zaznaczy swoją obecność. Firma przygotowała liczne wystąpienia, konferencje, prezentacje produktów na żywo i najnowszych, innowacyjnych rozwiązań, a ponadto zainauguruje konkurs dla startupów związany z technologiami Motoroli.

Lenovo przedstawi na swoim stoisku szeroką ofertę najbardziej innowacyjnych laptopów, tabletów, urządzeń konwertowalnych, z odłączaną klawiaturą oraz smartfonów. Goście będą mogli osobiście je przetestować lub zapoznać się z nimi podczas interaktywnych prezentacji. Odbędą się też sesje tematyczne poświęcone najpopularniejszym trendom technologicznym, a także prezentacje najważniejszych innowacji Lenovo w praktyce.

W VivaTech 2017 wezmą udział goście z ponad 200 krajów. Organizatorzy spodziewają się, że ubiegłoroczna liczba 50 000 uczestników zostanie przekroczona, a wśród nich znajdą się przedstawiciele 5000 startupów, 7000 dyrektorów generalnych oraz 1000 inwestorów.

15 czerwca Yuanqing Yang, CEO i prezes Lenovo oraz François Bornibus, President Lenovo EMEA wygłoszą inauguracyjne przemówienia i udzielą wywiadu podczas rozmowy z prezesem firmy Publicis - Maurice Lévy (10:50 czasu środkowoeuropejskiego). Przedstawiciele Lenovo omówią skuteczne podejście firmy do innowacji, ewolucję komputerów osobistych w kierunku spersonalizowanego sposobu korzystania z komputerów, przyszłość globalizacji oraz „rewolucję sztucznej inteligencji”.

Lenovo zorganizuje na swoim stoisku tematyczne konferencje w dniach 15 i 16 czerwca, które mają na celu przyciągnięcie twórców innowacyjnych rozwiązań. Elisabeth Moreno, President Lenovo France, odpowie na pytania „Czy to naprawdę koniec sprzętu komputerowego, czy też jego odrodzenie?” oraz „Jakie są trendy na rynku technologii dla takich graczy jak Lenovo?”. Barrie Rankin, dyrektor ds. notebooków konsumenckich i wirtualnej rzeczywistości w regionie EMEA poprowadzi dyskusję panelową na temat „Kiedy rzeczywistość wirtualna stanie się produktem masowym?”.

15 czerwca zaangażowana w zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, Catherine Ladousse, Lenovo Executive Director EMEA Communications, weźmie udział wraz z innymi ekspertami w dyskusji panelowej poświęconej nowym sposobom przyciągania kobiet do nauk ścisłych i technicznych, a także moderować sesję „Dlaczego warto przyciągać kobiety do nauk ścisłych i technicznych oraz jak to robić”. Podczas sesji, która będzie mieć miejsce 16 czerwca zostaną zaprezentowane najlepsze praktyki Lenovo w tym zakresie oraz doświadczenia innych firm, takich jak Orange i Engie, które dbają o wyrównywanie szans dla obu płci (#womenrock, #peoplematter).

W trakcie całej konferencji VivaTech, Lenovo będzie codziennie organizować sesje z spertami od rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, chmury, centrów danych oraz zestawu Moto Mods Developers Kit. Podczas spotkań specjaliści zaprezentują swoją wizję znaczenia chmury w transformacji cyfrowej (czy jest to ewolucja, czy też rewolucja), a także wyjaśnią, jak można tworzyć własne referencyjne moduły Moto Mods (moduły można łatwo połączyć z telefonem Moto Z, aby zmienić go w zupełnie nowe urządzenie, np. aparat z dużym zoomem, przenośny głośnik stereo czy projektor).

Przedstawiciele francuskiego startupu Wosomtech, który wygrał konkurs „Phab 2 Pro Tango Start-up Challenge with Google” na zeszłorocznej konferencji VivaTech, poprowadzą prezentację aplikacji do rozszerzonej rzeczywistości, która powstała w ramach konkursu i działa na phablecie Lenovo Phab 2 Pro. Aplikacja Easybuild umożliwia architektom, inżynierom, agentom handlu nieruchomościami, sprzedawcom i projektantom wnętrz mierzenie, mapowanie i przeprojektowywanie dowolnych pomieszczeń. Użytkownicy mogą skanować rzeczywiste wnętrza, generować mapy 3D i plany 2D, projektować rozszerzoną rzeczywistość pomieszczeń i przesyłać dane do chmury.

W ramach konkursu „Transform the Smartphone” Motorola zachęca twórców aplikacji, startupy i innych chętnych do rozwinięcia swojej kreatywności oraz wymyślania nowych, niedostępnych do tej pory funkcji smartfonów oraz zgłaszania pomysłów na kolejne moduły Moto Mods.

Moduły Moto Mods można w mgnieniu oka podłączyć do smartfona Moto Z. Idealnie pasują do konstrukcji urządzenia tworząc spójną i wygodną w użytkowaniu całość, a do tego zmieniają funkcjonalność smartfona i zapewniają użytkownikom nieograniczone możliwości. Koncepcja Moto Mods jest prosta: może stać się nim niemal wszystko - projektor filmowy, najwyższej klasy głośnik czy nawet ciśnieniomierz.

16 czerwca na VivaTech, jury pod kierownictwem dyrektora ds. marketingu Motoroli Jana Huckfeldta wybierze pięć najlepszych pomysłów na moduły Moto Mods zgłoszonych na konkurs „Transform the Smartphone”. Każdy z pięciu zespołów otrzyma Moto Z oraz zestaw Moto Mods Development Kit w celu zbudowania prototypu i rozpoczęcia kampanii crowdfundingowej w serwisie IndieGogo. Zwycięzca zostanie zaproszony do zaprezentowania swojego modułu Moto Mods członkom zarządu oraz zespołom deweloperów w siedzibie Motorola Mobility w Chicago i może zostać uwzględniony w ogólnoświatowym programie rozwoju firmy.

Stoisko Lenovo można znaleźć w Hall of Tech Partners (hala 1, stoisko J12)