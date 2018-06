Firma FSP wprowadza wyjątkową linię zasilaczy podczas Computex 2018

FSP, jeden z wiodących światowych producentów zasilaczy, z przyjemnością informuje o wprowadzeniu na rynek szerokiej gamy produktów podczas targów Computex 2018, które odbędą się 5-9 Czerwca w Taipei na Tajwanie. Podczas trwania targów, firma FSP zaprezentuje kompleksowe rozwiązania zasilające, powstałe w wyniku współpracy z wieloma wiodacymi markami. Współpraca ta ma zaspokoić potrzeby produktów nowej generacji: 5G, blockchain i IoT. Do jednego z najważniejszych wydarzeń roku, firma FSP zalicza wprowadzenie zasilaczy odpowiazających standardom IEC 62368 CB

Rozwiązania gotowe na zasilanie nadajników komórkowych 5G

Piąta generacja sieci komórkowych i systemów bezprzewodowych, będzie głównym tematem podczas Computex 2018. W czasach 3G i 4G, sieci były budowane głównie z większych bezprzewodowych węzłów. W przypadku 5G skupiono się na bardziej elastycznych witrynach zewnętrznych, opartych na bardziej kompaktowym sprzęcie. Dlatego wszystkie urządzenia 5G muszą sprostać wyzwaniom środowiskowym, takim jak wysoka temperatura, kurz i wilgoć. FSP oferuje łatwe w instalacji zasilacze nadajników komórkowych 5G, które idealnie wpasowują się w wymagania 5G. Dzięki profesjonalnemu zespołowi R&D, FSP spełnienia wymagania 5G. Jako OEM i ODM zapewnia małe, smukłe, bez wentylatora, wymienialne oraz zaprojektowane dla systemów zewnętrznych stacje zasilajace. Firma FSP jest gotowa podjąć wyzwanie dostosowania swoich produktów do potrzeb klientów telekomunikacyjnych i nie tylko by uzyskać międzynarodowe oznaczenie ochrony IEC 60529 i IP65.

FSP oferuje rozwiązania dla IoT oraz personalizację

Dla klientów IoT, firma FSP oferuje wiele rozwiązań zasilających aplikacje przewodowe i bezprzewodowe. Podczas trwania Computex, FSP będzie dzielić się sukcesami, analizami oraz możliwościami produktów oraz samej firmy. FSP oferuje produkty takie jak: IPC, adapter, open frame i wiele więcej dla zróżnicowanych klientów i szerokich wymagania IoT.

Aby dopasować się do wymagań klienta, FSP może dostosować prawie każdą funkcję, w tym wybór złącz PoE, PMBus i USB, szeroki zakres prędkości wentylatorów, napięć i natężenia prądu, liczne funkcje bezpieczeństwa, statystyki oraz funkcje ładowania zapisu.

Stałe wsparcie dla układów wielozasilających i "koparek"

W dzisiejszych energochłonnych procesorach GPU, blockchain czy kopalnictwie kryptowalut, wysokiej mocy zasilacze FSP wspierają z niezawodnością i wydajnością wychodząc przy tym daleko w przyszłość. Wyjątkowe funkcje FSP dla tego sektora obejmują: prosty GPU 12V mocy wyjściowej, jakość danych centralnych, zasilacze do układów ASIC i GPU, jeden do wielu wyjść, 18-pinowy i sygnał LED w czasie rzeczywistym, aby ułatwić użytkownikom zrozumienie zużycia energii przez urządzenie.

FSP wychodzi naprzód graczom oraz modderom

W ubiegłym roku FSP ogłosił pierwszy na świecie zasilacz chłodzony cieczą z certyfikatem 80 PLUS Platinium, Hydro PTM + 1200W. Obecnie, FSP ma również w swojej ofercie zasilacze chłodzone cieczą Hydro PTM + 850W przeznaczone głównie dla graczy. Do najważniejszych funkcji zaliczamy podświetlenie RGB dla różnych standardów sterowania płytą główną, inteligentne wentylatory, które uruchamiają się automatycznie gdy zasilanie przekracza 50 procent. Faktem jest również to, że zasilacz chłodzony cieczą Hydro PTM + 850W świetnie sprawdza się przy podkręcaniu do 1000W przy zastosowaniu chłodzenia wodą. W tym roku FSP zaprasza również znanych na całym świecie modderów do pokazania swoich fantastycznych projektów moddingowych, w tym koreańskiego mistrza moddingu.