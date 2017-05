Finały mistrzostw ZOTAC CUP MASTERS

Firma ZOTAC, światowy producent, który od lat znany jest z wprowadzania na rynek wielu technologicznych innowacji, ma zaszczyt poinformować o tym, że finały turniejów ZOTAC CUP MASTERS trwające od 30 maja do 3 czerwca br., będą pierwszym turniejem e-sportowym rozgrywany podczas jednej z największych na świecie targowych imprez komputerowych – odbywających się w Taipei na Tajwanie targów Computex. Najlepszych sześć drużyn wyłonionych w regionalnych kwalifikacjach ZOTAC CUP oraz dwa zaproszone zespoły będzie rywalizować o pulę nagród o wartości 100 000 USD.

Prowadzona na żywo, w co najmniej ośmiu językach, transmisja strumieniowa z wydarzenia będzie dostępna na całym Świecie za pośrednictwem sieci. ZOTAC CUP MASTERS to światowej klasy turniej e-sportowy, który jest pierwszym e-sportowym turniejem rozgrywanym podczas targów Computex. W turnieju spotykają się i rywalizują ze sobą najlepsi zawodnicy specjalizujący w jednej z najpopularniejszych gier typu MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) na świecie – DOTA 2. Harmonogram wydarzenia przedstawia się następująco:

30 maja 10:30: Konferencja prasowa otwierająca rozgrywki

30 maja - 31 maja: Turnieje DOTA 2 - Rundy eliminacyjne

1 czerwca: Turnieje DOTA 2 - Mecze decydujące (play-offy)

2 czerwca: Turnieje DOTA 2 - Półfinały

3 czerwca od 9:00 do 13:30: Finał DOTA 2

3 czerwca 14:00 do 15:00: e-sportowy turniej VR - ZOTAC VR eSports Show

Match Event

3 czerwca - 15:00 do 16:00: Ceremonia zamknięcia

W wielkim finale rywalizować będą najlepsze zwycięskie zespoły DANISH BEARS, FNATIC, iG.VITALITY, isGG, NEWBEE, TEAM NP, TEAM SINGULARITY i WARRIORSGAMING.UNITY wyłonione w regionalnych kwalifikacjach na całym świecie oraz dwa czołowe zespoły zaproszone do udziału w mistrzostwach.

Mistrzostwa ZOTAC CUP MASTERS są jednym z największych wydarzeń e-sportowych na Świecie, dlatego zawsze cieszą się należytą uwagą i wsparciem. Dzięki temu mecze i systemy gamingowe są z roku na rok na coraz wyższym poziomie. W tym miejscu chcemy podziękować naszym eventowym partnerom, firmom Battlefy, ESL i targom Computex, a także partnerom sprzętowym i programistycznym: firmom NVIDIA, ASRock, BigBox, Cooler Master, ESL, HyperX, Intel, Predator, Thermaltake TteSPORTS i HTC Vive. Oficjalna platforma gamingowa mistrzostw ZOTAC CUP MASTERS wyposażona jest w najnowszej technologii procesor Intel® Core™ oraz najwydajniejszy układ graficzny GeForce GTX 1080 Ti - ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme. Dzięki temu gracze mogą pokonywać kolejne granice wydajności.

Jako pierwsza firma na świecie ZOTAC ogłosił i rozpoczął produkcję ubieranych na plecy małych ZOTAC VR GO PC, które umożliwiają swobodne, pozbawione przewodów łączących gogle VR z komputerem, korzystanie z systemów wirtualnej rzeczywistości. ZOTAC współpracuje z firmami HTC Vive i BigBox VR, w celu zorganizowania pierwszego na Świecie turnieju e-sportowego rozgrywającego się w wirtualnej rzeczywistości, VR eSports Show Match, który odbędzie się podczas mistrzostw ZOTAC CUP MASTERS mających miejsce w trakcie targów COMPUTEX.

”ZOTAC CUP MASTERS jest fantastyczną okazją do pokazania najlepszych stron wirtualnej rzeczywistości oraz HTC Vive w e-sportowym turnieju,” powiedział Walter Wang, dyrektor e-sportu w HTC. ”Z niecierpliwością czekamy na zademonstrowanie skalowalności wirtualnej rzeczywistości, która może łączyć fizyczność tradycyjnych sportów z precyzją e- sportów.”

Profesjonalni gracze z całego świata zjadą do Tajpej, po to, aby podczas targów Computex rywalizować w jednym z najgorętszych obecnie tytułów gier VR - Smashbox Arena.

"Rzeczywistośc wirtualna ma świetlaną przyszłość, dlatego też nie kryjemy zadowolenia z faktu, iż możemy być jednym z liderów promującym technologię, która może stać się nowym standardem w eSporcie,” powiedziała Chinny Chuang, dyrektor marketingu w ZOTAC.

Jest to także pierwszy e-sportowy turniej VR, który oferuje najwyższy standard organizacji e-sportowych zawodów oraz globalną, prowadzoną na żywo, strumieniową transmisję wideo, które to mogą utorować drogę do organizowania większej liczby e-sportowych zawodów VR. Zobacz na żywo jak profesjonalni zawodnicy nieskrępowani przewodami zanurzają się w wirtualnym świecie, korzystając z ZOTAC VR GO PC.

Oglądaj mistrzostwa na żywo! Zawody ZOTAC CUP MASTERS będą transmitowane w różnych językach w czasie rzeczywistym na cały Świat poprzez oficjalną stronę ZOTAC CUP i kanał ZOTAC CUP Twitch.