FileFlex w NAS-ach Asustora

Asustor właśnie wprowadził bardzo ważną zmianę w swoich NAS-ach, która ma podnieść bezpieczeństwo przechowywanych plików: producent zintegrował swoje produkty z FileFlex od Qnext Corp.

Czym jest FileFlex? To usługa typu peer-to-peer przeznaczona dla oprogramowania, wpływająca na bezpieczeństwo danych i prywatności użytkownika. FileFlex umożliwia uzyskanie dostępu, udostępnianie, streamowanie i zdalne zarządzanie danymi, bez konieczności otwierania nowych portów, co powinno znacznie wpłynąć na bezpieczeństwo przechowywanych plików.

Co ta zmiana oznacza dla właścicieli NAS-ów Asustora? Modyfikacji ulegnie sposób uzyskiwania dostępu i udostępniania danych – te odbywać się będą bez synchronizacji lub duplikowania plików w chmurze. Skoro więc pliki nie trafią do chmury, znacznie zmaleje ryzyko ich wpadnięcia w niepowołane ręce.

Co się nie zmieni, to fakt, iż użytkownicy nadal będą mieli dostęp do własnych plików z każdego miejsca i o każdej porze – wystarczy do tego połączenie się z NAS-em przy pomocy komputera lub urządzenia mobilnego. Co więcej, FileFlex pozwala na dostosowanie dostępności plików do wymagań użytkowników.