Exynosa 8895 - specyfikacja procesora

Wiele wskazuje na to, że kolejny smartfon Samsunga, czyli Galaxy S8 otrzyma dwa układy SoC, które będą przeznaczone na różne rynki. W zależności, gdzie mieszkamy będziemy mogli wybrać model Snapdragon 835 lub Exynosa 8895. Teraz uzyskaliśmy dane tego drugiego.



Układ ten będzie sprzedawany w dwóch wersjach, które różnią się kilkoma aspektami. 8895M w stosunku do 8895V ma wyższe taktowanie (o 200 MHz) swoich rdzeni CPU Samsung o nazwie M2. Poza tym posiada GPU G71 z dwoma dodatkowymi rdzeniami (20 zamiast 18). Tak samo jak w przypadku Snapdragona 835 będzie on oparty na 10 nm procesie produkcji. Procesor zapewni osiem rdzeni - cztery wydajne M2 (do 2,5 GHz) zaprojektowane przez Samsunga oraz 4 energooszczędne Cortex-A53 od ARM (1,7 GHz). Układ grafiki Mali-G71 ma być taktowany zegarem 550 MHz, a nowy Exynos otrzyma wsparcie dla pamięci RAM LPDDR4, UFS 2.1, wyświetlaczy 4K i LTE Cat.16.



Premiera tego układu przewidywana jest na II kwartał 2016 roku.