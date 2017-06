EVGA X299 Dark - płyta z LGA2066

Firma EVGA wprowadziła do swojej oferty nowy model płyty głównej dla platformy HEDT Intel. Zobaczyliśmy ten produkt już na targach Computex 2017, a teraz napiszemy o nim więcej.



X299 Dark to sprzęt wykonany w formacie E-ATX. Czerpie on zasilanie z kątowego gniazda ATX 24-pin i PEG 6-pin oraz dwóch gniazd 8-pin EPS. Producent przygotował tutaj 14-fazową sekcję zasilania procesora, wyświetlacz napięcia procesora, trzy BIOSy, czujnik temperatury, cooler dla nośnika M.2, cztery sloty na moduły DDR4-4133 (OC), które mogą pracować czterokanałowo. Nie zabrakło tutaj czterech slotów PCI Express 3.0 x16, które połączone są z podstawką procesora, a piąty podpięty jest do PCH i działa w trybie do x4. Do tego mamy dedykowany slot PCI Express 3.0 x4. Dla dysków przygotowano osiem portów Serial ATA 6 Gb/s i po dwa 32-gigabitowe porty M2 i U.2.



Panel z tyłu oferuje 2x 10 gigabitowe porty USB 3.1 typu A i C, a także sześć portów USB 3.0. Na laminacie widzimy także dwa złącza portów USB 3.0, dwa gigabitowe kontrolery Ethernet (Intel i219-V), kontroler HD Audio 7.1 z układem Creative Sound Core3D.