EVGA EPower V - nowa sekcja zasilania

Firma EVGA poszerzyła swoją ofertę o nową sekcję zasilania płyty głównej, która ma nazywać się EPower V i będzie możliwa do wykorzystania jako dodatkowe źródło zasilania np. dla kart graficznych. Jest to sprzęt w postaci osobnego laminatu, gdzie znajdziemy dwa niezależne wyjścia.



EVGA EPower V posiada obsługę EVBot MKII, która sprawia, że użytkownik może w czasie rzeczywistym zmieniać napięcia. Za pomocą portu USB 3.1 typu C możemy kartę połączyć z komputerem, a za pośrednictwem specjalnego oprogramowania monitorować parametry pracy i regulować napięcie. Na laminacie mamy dwa wyświetlacze z napięciem VCore i VMem. Źródłem zasilania urządzenia są trzy 6-pinowe gniazda PEG. Całość oferuje 12-fazową sekcją główną (VCore) oraz 2-fazową sekcję dodatkową (VMem). VMem można regulować o 0,6 do 2,3 V przy obciążeniu 80 A. Wartości szczytowe to 90 A przy 1,9 V. VCore możemy zmieniać od 0,6 do 2 V. Maksymalne obciążenie wynosi 600 A, a wartość szczytowa to 620 A przy napięciu 1,85 V. Na laminacie mamy także dwa złącza wentylatorów, przełączniki Droop, Force i OV (Offset Voltage) oraz złącze ProbeIT.



Nowa płytka od EVGA ma kosztować 250 dolarów.