EVGA CLC 120 i CLC 280 - nowe coolery cieczą

Firma EVGA spróbuje swoich sił na rynku chłodzenia wodnego. Producent ten przygotował dwa systemy o nazwach CLC 120 i CLC 280, które będą typu AiO. Ich montaż powinien trwać tylko chwilę, a one same różnią się wielkością chłodnicy, wydajnością i ceną.



Oba modele przygotowane są do współpracy ze wszystkimi popularnymi podstawkami. Na liście mamy gniazda: LGA115X, LGA 1356, LGA 2011 oraz AM2/AM3/FM1/FM2 i AM4. Wyposażono je w podświetlane elementy, a ich tryb pracy możemy zsynchronizować z podświetleniem kart graficznych EVGA. Nowe schładzacze będą oferowały wysoką jakość wykonania i będziemy mogli nimi sterować za pomocą dołączonego oprogramowania.



EVGA CLC 280 ma wymiary 321 x 139 x 27 mm i posiada w komplecie dwa wentylatory 140 mm, które obracają się z prędkością od 600 do 2200 RPM, a ich głośność wynosi od 16 do 39,5 dB. Przepływ powietrza to maksymalnie 113,5 CFM.



EVGA CLC 120 otrzyma jeden wentylator 120 mm, który pracuje z prędkością 500-2400 RPM. Poziom hałasu wynos od 16 do 39,9 dB, a przepływ powietrza to 74,82 CFM. Wymiary tej chłodnicy to 156 x 122 x 28 mm. Producent na oba swoje coolery AiO udziela pięć lat gwarancji. Cena wyniesie 110 euro za CLC 120 oraz 150 euro za CLC 280.