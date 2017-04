EVGA B3 - nowa rodzina zasilaczy

Firma EVGA wprowadziła na rynek nową serię zasilaczy komputerowych B3, które będą wyposażone w pełni modułowe okablowanie oraz certyfikat sprawności 80Plus Bronze. Producent wspomina o ich niskiej cenie oraz 5 latach gwarancji.



Do wyboru otrzymamy pięć różnych wersji, które oferują inną moc i różną liczbę przewodów. Za przygotowanie nowej rodziny EVGA B3 odpowiada marka Super Flower. Modele te w stosunku do serii B2 są trochę krótsze i pozwalają na pracę w trybie półpasywnym. Do tego mają lepszy wentylator 130 mm. Do wyboru będziemy mieli modele o mocy 850, 750, 650, 550 i 450 W. Otrzymają one odpowiednio 6, 4, 3, 2 i 2 złącza PCIe. Model 850 W otrzyma 9 wtyczek SATA, a pozostałe wersje 6 sztuk.



Cena zasilaczy ma wynosić: 850 B3 – 99,99$, 750 B3 – 89,99$, 650 B3 – 69,99$, 550 B3 – 59,99$ i 450 B3 – 49,99$.