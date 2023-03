Era 300 i Era 100: Sonos przedstawia nową generację inteligentnych głośników

Firma Sonos zaprezentowała dziś dwa nowe głośniki – Era 100 i Era 300. Oba urządzenia zostały stworzone we współpracy z artystami i inżynierami dźwięku. To także pierwsze głośniki wyprodukowane zgodnie z nowymi standardami odpowiedzialnego projektowania firmy Sonos, które obejmują możliwość długoterminowego serwisowania produktu, energooszczędność i wykorzystanie materiałów z recyklingu post-konsumenckiego (PCR).

Era 300 to efektowny głośnik stworzony z myślą o optymalizacji doznań podczas słuchania muzyki z wykorzystaniem technologii dźwięku przestrzennego. Z kolei Era 100 to nowa odsłona bestsellerowego głośnika Sonos One.

„Żyjemy w świecie nasyconym różnego rodzaju odgłosami, dlatego wysoka jakość dźwięku jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Chcemy sprawić, by słuchanie było doświadczeniem pełnym emocji i zarazem pomóc naszym klientom w czerpaniu radości na co dzień poprzez ich ulubioną muzykę i treści dźwiękowe. Seria Era to kolejna generacja inteligentnych głośników, odzwierciedlająca nasze zaangażowanie w tworzenie innowacji w zakresie dźwięku, odpowiedzialną produkcję i dobre relacje ze społecznością artystów” - powiedział Patrick Spence, Dyrektor generalny Sonos.

Era 300: nowy wymiar słuchania, który gwarantuje dźwięk przestrzenny z Dolby Atmos

Głośnik Era 300 został wyposażony w sześć potężnych sterowników, które kierują dźwięk w lewo, prawo, do przodu i do góry, zapewniając doskonałą emisję dźwięku. Dzięki Dolby Atmos, słuchacz ma wrażenie, że znajduje się w samym centrum muzyki i filmów.



● Stworzony z myślą o dźwięku przestrzennym: przypominająca kształtem klepsydrę, elegancko zwężona konstrukcja Era 300 skrywa złożoną architekturę akustyczną. Każdy kąt, proporcja i perforacja wzmacnia kierunek i rozproszenie dźwięku.

● Surrealistyczny dźwięk przestrzenny: Era 300 to pierwszy głośnik Sonos, który oferuje wielokanałowy dźwięk przestrzenny, gdy jest używany jako tylny głośnik kina domowego. Fani filmów mogą sparować dwa głośniki z soundbarami Arc lub Beam (Gen 2), aby wzmocnić wrażenia w technologii Dolby Atmos i znaleźć się w samym centrum akcji.

● Współpraca z branżą muzyczną: firma Sonos podjęła współpracę ze społecznością znanych artystów, w tym z członkami Rady Dźwięku Sonos w celu optymalnego dostrojenia funkcji Era 300 tak, aby słuchacze mogli cieszyć się dźwiękiem o jakości studyjnej.

„Kiedyś rewolucję wywołało przejście z mono na stereo. Dziś to dźwięk przestrzenny jest kolejnym etapem ewolucji słuchania. Umożliwia stworzenie takich wrażeń dźwiękowych, które pozwalają słuchaczom na zanurzenie się w muzyce. Artyści zaczynają tworzyć z wykorzystaniem dźwięku przestrzennego, a platformy streamingowe umożliwiają odsłuch z wykorzystaniem tej innowacji. Nadszedł więc czas, aby zapewnić możliwość odtwarzania, które zrealizuje potencjał tego formatu - powiedział Giles Martin, Wiceprezes ds. doświadczeń dźwiękowych w Sonos.

„Dolby Atmos zapewnia całkowicie nowy sposób tworzenia i doświadczania muzyki. Technologia ta pozwala otoczyć się dźwiękiem o wyjątkowej czystości i głębi. Sonos Era 300 to innowacja w dziedzinie dźwięku, która wniesie nową jakość w życie słuchaczy i artystów” - powiedział dyrektor generalny Dolby, Kevin J. Yeaman.

Era 100: kultowy głośnik w nowej odsłonie

Głośnik Era 100 jest tylko nieznacznie większy od swojego poprzednika, Sonos One. Nowa wersja urządzenia została wyposażona w najnowsze oprogramowanie, ulepszono akustykę i wzornictwo, dzięki którym głośnik zapewnia szczegółowe brzmienie stereofoniczne i głęboki bas.

● Teraz w stereo: dwa zakrzywione głośniki wysokotonowe przesyłają czyste, wysokie częstotliwości w lewo i w prawo, aby zapewnić bogate brzmienie stereofoniczne. Duży głośnik średniotonowy oferuje głębokie basy, które są niemożliwe do osiągnięcia w przypadku pojedynczego głośnika wysokotonowego.

● Niewielki rozmiar, potężne brzmienie: głośnik Era 100 wyposażono w szereg ulepszeń w sferze dźwięku i technologii. Posiada smukłą, nowoczesną konstrukcję, dzięki której elegancko prezentuje się na półce, blacie kuchennym, biurku czy stoliku nocnym.

● Personalizacja systemu: wieczorne seanse kinowe będę jeszcze bardziej atrakcyjne po dodaniu dwóch głośników Era 100 jako tylnych głośników do soundbara, tworząc tym samym system dźwięku przestrzennego. Można też połączyć dwa głośniki, aby uzyskać wypełniający przestrzeń dźwięk stereofoniczny.

Odpowiedzialny design, wysoka jakość

Głośniki Era 100 i Era 300 bazują na ponadczasowej estetyce produktów Sonos skupionej na akustyce. Jednocześnie zostały zaprojektowane tak, aby odpowiadać na wyzwania związane ze środowiskiem. Produkty zostały wyposażone w nowoczesny interfejs użytkownika i innowacyjne rozwiązania, dzięki którym będą służyć dłużej i zużywać mniej energii. W obu głośnikach zastosowano materiały pochodzące z recyklingu.

„Od samego początku w procesie projektowania braliśmy pod uwagę wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju. Seria Era to istotny krok naprzód w naszej filozofii tworzenia produktów, które mają służyć długo, być bardziej wydajne i wykorzystywać bezpieczniejsze materiały pochodzące z obiegu zamkniętego” - powiedziała Kitty Suidman, Dyrektor kreatywna ds. zrównoważonego rozwoju produktów.

● Bardziej ekologiczny dźwięk: głośniki Era 100 i Era 300 są wykonane z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu post-konsumenckiego (PCR) i umieszczone w opakowaniu z papieru pozyskiwanego w 100% w sposób zrównoważony. Powstały z myślą o ograniczeniu zużycia energii - ich pobór mocy w trybie bezczynności wynosi niespełna 2 W; obsługują też nowy tryb uśpienia.

● Stworzone, by przetrwać próbę czasu: oba głośniki zostały zaprojektowane tak, aby mogły służyć przez lata. Nadają się do serwisowania, a w ich konstrukcji ograniczono użycie substancji klejących, zastępując je śrubami, by ułatwić demontaż i naprawę urządzenia.

● Nowy interfejs użytkownika: głośniki Era 100 i Era 300 są wyposażone w nowy, intuicyjny interfejs użytkownika, włącznie z innowacyjnym suwakiem głośności, aby ułatwić sterowanie i umożliwić szybszą i bardziej spersonalizowaną kontrolę muzyki przy użyciu Sonos Voice Control, aplikacji Sonos, Apple AirPlay 2 i Bluetooth®.

● Poprawiona łączność: głośniki umożliwiają strumieniowe przesyłanie ulubionych treści dźwiękowych przez Wi-Fi lub Bluetooth i bezpośrednie podłączanie innych urządzeń audio, takich jak gramofon, bezpośrednio za pomocą kabla pomocniczego i adaptera wejścia liniowego Sonos.

● Regulacja Trueplay dostępna dla większej liczby słuchaczy: głośniki Era 100 i Era 300 są wyposażone w układ mikrofonów, dzięki którym technologia Trueplay optymalizuje dźwięk pod kątem unikalnej akustyki pomieszczenia bez konieczności używania telefonu w każdym z nich - wystarczy jedno stuknięcie w aplikacji Sonos. Regulacja Trueplay jest dostępna dla użytkowników urządzeń z systemem Android i iOS.

Oba głośniki będą dostępne w regularnej sprzedaży na stronie www.sonos.com i w salonach partnerskich od 28 marca 2023 roku. Cena Era 300 to 2399 zł, Era 100 będzie kosztował 1349 zł.