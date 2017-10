Enermax Platimax D.F. - nowe zasilacze

Firma Enermax pokazała nowe zasilacze z serii Platimax D.F. Mowa tutaj o urządzeniach posiadających certyfikat sprawności 80Plus Platinum, które będą sprzedawane w wersjach o pojemności 750, 850, 1050 i 1200 W. Każdy z nich posiada specjalny przycisk włączający funkcję samooczyszczania. Działa to także w trakcie pracy komputera.



Najmocniejszy model, czyli jednostka 1200 W ma zaledwie 160 mm głębokości i dzięki temu zmieści się nawet w najmniejszej obudowie. Podobnie jak reszta Platimax D.F. działa w całości pasywnie poniżej 40% obciążenia. Powyżej tej wartości włącza się wentylator, którego obroty zwiększają się wraz z obciążeniem. Nowe zasilacze są w całości modularne i posiadają oplatane okablowanie. Mamy tutaj następujące złącza: jedno ATX 20+4, jedno EPS 4+4, EPS 8-pinowe, trzy PCIE 6+2 (dwa w modelu 750 W), dwanaście SATA, cztery Molex i dodatkowo przejściówkę Molex do FDD.



Jednostka 1200 W posiada cztery linie +12 V (2x 25 A + 2x 40 A). Maksymalna łączna moc na nich to 1,2 kW, a szczytowo 1,32 kW przy natężeniu 100 A. Ta wersja będzie kosztowała około 270 dolarów i otrzyma 5-letnią gwarancję.