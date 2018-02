Elektrycznym samochodem z Kapsztadu do Polski

Blisko 20 tys. km, samochodem bez kropli paliwa, z Kapsztadu wzdłuż Afryki Zachodniej do Polski. Taką trasą ma zamiar przebyć wnuk wybitnego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera. W styczniu b.r. roku samochód wypłynął z portu w Gdańsku do Kapsztadu, skąd 14 lutego dwójka śmiałków wyruszy nim na północ do Europy.

Uczestnikami tego morderczego rajdu przez dwa kontynenty są pomysłodawca i organizator wyprawy Arkady Paweł Fiedler – wnuk znanego pisarza i podróżnika Arkadego Fiedlera oraz Albert Wójtowicz. Trasa wiedzie z Kapsztadu do Europy wzdłuż Afryki Zachodniej. Po drodze podróżnicy przemierzą: Republikę Południowej Afryki, Namibię, Angolę, Demokratyczną Republikę Konga, Kongo, Gabon, Kamerun, Nigerię, Benin, Burkina Faso, Mali, Senegal, Gambię, Mauretanię, Maroko oraz Europę Zachodnią, kończąc wyprawę w Polsce.



Na jednej baterii

Bohaterem ekspedycji ma być pierwszej generacji Nissan Leaf z 30 kWh baterią. Jest to zwyczajny samochód z salonu, taki jaki jeździ dzisiaj po drogach już wielu miast. Nissan Leaf jest pionierem wśród samochodów elektrycznych, znacząco wpływającym na rozwój elektromobilności na świecie.

Bez wsparcia ani rusz

Jak tłumaczą uczestnicy wyprawy największym wyzwaniem będzie dla nich znalezienie odpowiednich gniazdek elektrycznych w celu doładowania baterii energią elektryczną. „Bez wsparcia Afrykanów, którzy mają bardzo mały wpływ na globalną politykę dotyczącą energii i środowiska nie damy rady”, wyjaśnia pomysłodawca projektu. Trzeba też dodać, że dzięki wsparciu m. in firm takich jak Gembird, produkujących baterie elektryczne i zorientowanych na promocję ekologicznych rozwiązań, takie projekty mają szansę być realizowane.



Historyczny moment

Pierwsza w historii podróż przez Afrykę samochodem w 100% elektrycznym, bez silnika spalinowego ma udowodnić, że często coś co z założenia uważa się za niemożliwe do zrobienia, z odpowiednim nastawieniem i determinacją da się osiągnąć. Projekt ma też zwrócić uwagę na tematykę związaną z elektromobilnością i nowymi, czystszymi technologiami obserwatorom w Afryce, w Polsce i na świecie.