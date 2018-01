Toshiba Europe GmbH zaprezentowała nową serię E‑Generation składającą się z siedmiu urządzeń: Portégé X20W-E i X30-E, Tecra X40-E, A50-E i Z50-E oraz Satellite Pro A50-E i R50-E. Te wydajne i solidne laptopy dla mobilnych profesjonalistów wyposażono w procesory Intel® Core™ aż do 8 generacji.

Eleganckie urządzenia serii E-Generation mają szereg rozwiązań podnoszących ich bezpieczeństwo oraz zapewniających idealne łączność i niezawodność. Są one kolejnymi laptopami Toshiba stworzonymi dla biznesu: oferującymi najlepsze parametry i najwyższą wydajność z mobilnością, poręcznością i lekkością.

Moc i profesjonalna wydajność

Eleganckie laptopy E-Generation są wszechstronne, wytrzymałe i wydajne. Przykładowo, Portégé X30-E wyposażono w antyodblaskowy ekran dotykowy z najnowszą technologią InCell Touch zapewniającą profesjonalistom sprawne nawigowanie i korzystanie z urządzenia o doskonałym designie. Laptopy nowej serii Toshiba są dostępne z procesorami Intel® Core™ aż do 8 generacji gwarantującymi najwyższą moc i możliwości przetwarzania. Urządzenia mają niezwykle szybką pamięć RAM DDR4 (2400Mhz) oraz najnowszy 1TB dysk SSD.

„Wprowadzenie nowych urządzeń E-Generation to kolejne potwierdzenie naszej ambicji dostarczania najszybszych i najbardziej wydajnych laptopów dla mobilnych profesjonalistów” - powiedział Maki Yamashita, Senior Vice President, PC & Solutions EMEA, Toshiba Europe GmbH. „Doskonale rozumiemy, że styl pracy naszych użytkowników nieustannie będzie ewoluował. Chcemy zapewniać im laptopy gwarantujące taką samą wydajność bez względu na ich aktualne miejsce pracy. Najnowsza seria Toshiba to połączenie wysokiej wydajności, zabezpieczeń, mobilności i łączności – idealne dla dzisiejszego użytkownika biznesowego”.

Bezpieczeństwo i łączność

Serię E-Generation zaprojektowano tak, by chroniła ona biznesowe dane. Wbudowane, zaawansowane rozwiązania zabezpieczające, takie jak, np. touchpad z czytnikiem linii papilarnych SecurePad™, są dostępne we wszystkich nowych laptopach Portégé i Tecra oraz Satellite Pro A50-E. Dodatkowo, kamera IR do rozpoznawania twarzy przez Windows Hello lub Intel® Authenticate jest dostępna w Portégé X20W-E i X30-E oraz Tecra X40-E. Własny BIOS Toshiba i zaawansowane szyfrowanie TPM 2.0 zmniejszają zagrożenia dostępu osób niepowołanych do danych przechowywanych na laptopie.

Portégé X20W-E i X30-E oraz Tecra X-40-E będzie można kupić również w wersjach z modelem 4G/LTE.

Najwyższa niezawodność i mobilność

Nowa seria Toshiba to wydajne i solidne maszyny w eleganckich obudowach ze stopu magnezu, usztywnianych wewnętrzną strukturą plastra miodu.

Urządzenia serii X są bardzo lekkie - Portégé X20W-E przy 5,4mm szerokości waży jedynie 1,1 kg, Portégé X30-E mierzy 15,9 mm i waży 1,05 kg, a Tecra X40-E to 16,9 mm szerokości i 1,25 kg wagi. Jednorazowe ładowanie baterii wystarcza, by pracować na nich nawet cały dzień.

Wszystkie urządzenia Toshiba z powodzeniem przeszły rygorystyczne testy H.A.L.T. (Highly Accelerated Life Test) symulujące codzienne, intensywne używanie laptopa przez 3 lata.