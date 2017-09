Elegancki router dla nowoczesnego domu

Huawei prezentuje nowy router, który wyróżnia się nie tylko szybkością przesyłania danych, ale również eleganckim wyglądem. Co więcej, dzięki wbudowanej baterii może służyć również jako mobilne centrum internetu nawet dla 32 urządzeń jednocześnie.

Router Huawei B529s-23a umożliwia odbiór danych z prędkością do 300Mbit/s oraz wysyłanie z szybkością do 50Mbit/s. Jednocześnie z dostępu do internetu mogą korzystać aż 32 urządzenia. Co więcej, router wyposażony został w port RJ45, umożliwiający podłączenie za pomocą tradycyjnego kabla LAN.

Ogromną zaletą routera jest jego elegancki wygląd, który sprawia, że urządzenie doskonale pasuje do nowoczesnego wnętrza. Subtelne podświetlenie LED informuje użytkownika o statusie połączenia. Wszystkimi funkcjami urządzenia można sterować za pomocą aplikacji Huawei HiLink, dostępnej w sklepie Google Play.

Router obsługuje standardy łączności LTE B1/3/7/8/32/38, dzięki czemu doskonale sprawdzi się zarówno w gęstej zabudowie miasta, jak i na terenach wiejskich. Dodatkowo został wyposażony w baterię o pojemności 3000mAH, co sprawia, że z powodzeniem może służyć jako router mobilny. Aby zapewnić możliwie najszybszy transfer danych, do urządzenia wystarczy podłączyć zewnętrzną antenę LTE.

Huawei B529s-23a dostępny jest w ofercie abonamentowej T-Mobile.