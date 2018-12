Elegancki i szybki dysk przenośny dysk SSD TRANSCEND ESD250C

Firma TRANSCEND prezentuje nowy przenośny dysk SSD ESD250C. Dedykowany jest przede wszystkim urządzeniom PC, jednak mogą z niego korzystać również użytkownicy komputerów Mac.

TRANSCEND ESD250C wyróżnia się elegancką, poręczną obudową wykonaną z aluminium w kolorze Space Gray. Dysk jest dostępny w dwóch wersjach pojemnościowych – 240 GB oraz 480 GB. Prędkość odczytu danych sięga w nim do 520 MB/s, a zapisu – do 460 MB/s. Nośnik może być podłączony do urządzeń wyposażonych w porty USB typu A oraz C, a więc również do MacBooków z portem Thunderbolt 3. TRANSCEND ESD250C jest fabrycznie sformatowany w systemie NTFS.

Transcend Elite

W celu łatwiejszego zarządzania danymi na dysku oraz tworzenia kopii zapasowych producent udostępnia darmową aplikację Transcend Elite. Jest ona kompatybilna zarówno z systemem Windows, jak i macOS.

Gwarancja i cena

Produkt pojawi się wkrótce w sprzedaży na polskim rynku. Sugerowane ceny wynoszą 280 PLN za wersję 240 GB oraz 429 PLN w przypadku 480 GB. Nośnik jest objęty trzyletnią gwarancją producenta.