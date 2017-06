Elegancki i kompaktowy smartfon Nokia 5

HMD Global, wyłączny licencjobiorca urządzeń mobilnych marki Nokia, z dumą prezentuje model Nokia 5 — elegancki, kompaktowy i doskonale leżący w dłoni smartfon z systemem Android. Korpus modelu Nokia 5 jest wykonany z precyzyjnie obrobionego pojedynczego bloku stopu aluminium serii 6000. Zaokrąglony na obrzeżach płynnie przechodzi w laminowany ekran IPS 5,2” HD ze szkłem Corning® Gorilla® Glass. Nokia 5 wyróżnia się innowacyjnym projektem anteny, a także wytrzymałą i starannie przemyślaną konstrukcją oraz jakością wykonania charakterystyczną dla smartfonów z najwyższej półki. Sercem tego modelu jest procesor Qualcomm® Snapdragon™ 430, któremu Nokia 5 zawdzięcza znakomity czas pracy baterii i wydajność. Ten smartfon to doskonałe połączenie praktyczności z konstrukcją klasy premium. Nokia 5 posiada czysty system Android™ Nougat, dla pełnej swobody użytkownika.

Płynne kształty, solidna konstrukcja i najwyższa jakość

Smartfon Nokia 5 jest wykonany z pojedynczego bloku aluminium i wyposażony w innowacyjną antenę, dzięki czemu ma piękne zaokrąglone kształty, których nie zakłócają łączenia. Solidny korpus w połączeniu z odpornym szkłem Corning® Gorilla® Glass zapewnia urządzeniu znakomitą ochronę przed codziennymi zagrożeniami. Aparat 13 Mpx z autofokusem z detekcją fazy został pięknie zintegrowany z korpusem, aby w żaden sposób nie zakłócać eleganckiego kształtu obudowy. Nokia 5 ma dwukolorową lampę błyskową, która jest w stanie odtworzyć naturalne oświetlenie. Aparat fotograficzny sprawdza się w każdych warunkach. Zdjęcia wykonane przy słabym oświetleniu są ostre, a barwy i odcienie skóry wyglądają naturalnie na zdjęciach wykonanych zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

Zawsze czysty Android

Nokia 5 daje do dyspozycji użytkownika czysty system operacyjny Android. Dzięki comiesięcznym aktualizacjom zabezpieczeń smartfon Nokia 5 jest bezpieczny, stale aktualny i niezaśmiecony. Najnowsze wersje systemu Android to również nowe funkcje, jak na przykład tryb drzemki wydłużający czas pracy baterii, gdy telefon nie jest używany. Dzięki czytnikowi linii papilarnych do uwierzytelniania biometrycznego smartfon Nokia 5 jest bezpieczniejszy i bardziej wszechstronny. Nokia 5 pozwala też korzystać z Asystenta Google, który oferuje użytkownikom Androida nowy poziom funkcjonalności.

— W wyniku gwałtownego rozwoju funkcji i usług związanych ze smartfonami spędzamy z nimi w ręku więcej czasu niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego użytkownicy chcą urządzenia, które dobrze leży w dłoni i którego można używać cały dzień — powiedział Juho Sarvikas, dyrektor ds. produktów w HMD Global. — Choć smartfon Nokia 5 ma ekran 5,2 cala i bez problemu mieści się w kieszeni, jego płynne kształty sprawiają, że nie chce się go wypuszczać z dłoni.

Nokia 5 w Twojej dłoni

Dodatkowe funkcje, w tym kamera przednia 8 Mpix z kątem widzenia 84˚ pozwalająca uchwycić więcej na selfie, a także znakomita czytelność ekranu zarówno w słońcu, jak i przy słabym oświetleniu, zachęcają do trzymania tego smartfona cały czas w dłoni — tam gdzie jego miejsce.

Smartfon Nokia 5 będzie dostępny w Polsce w pod koniec czerwca. Smartfon będzie dostępny w czterech kolorach: matowy czarny, srebrny, niebieski i miedziany. Sugerowana cena detaliczna wyniesie 949 zł.

Akcesoria

Od lipca dostępna będzie gama akcesoriów stanowiących doskonałe uzupełnienie smartfona Nokia 5, między innymi sportowy zestaw słuchawkowy Nokia WH-501 — wyposażony w ergonomiczne wkładki do uszu, bezpieczny i zabezpieczony przed potem — dla lubiących aktywny styl życia. Pełna gama akcesoriów Nokia obejmuje różne rodzaje zestawów słuchawkowych, głośniki przenośne, ładowarki samochodowe, etui oraz osłony na ekran.

Dane techniczne

• Sieci w krajach EMEA i APAC: GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: Pasmo 1, 2, 5, 8 LTE: Pasmo 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40

• Szybkość sieci: LTE kat. 4

• Dostępne warianty obsługujące jedną i dwie karty SIM

• System operacyjny: Android Nougat

• Procesor: Platforma mobilna Qualcomm® Snapdragon™ 430

• RAM: 2 GB LPPDDR 3

• Pamięć masowa: 16 GB pamięci wewnętrznej dla użytkownika oraz gniazdo kart MicroSD (obsługujące karty o pojemności do 128 GB)

• Format: Jednoczęściowa obudowa z ekranem dotykowym i pojemnościowymi klawiszami systemowymi

• Ekran: 5,2 cala, IPS LCD, HD (1280x720, 16:9), kształtowane szkło Corning® Gorilla® Glass, laminowany, czytelny w świetle słonecznym, filtr polaryzacyjny, 500 nitów

• Aparat: Aparat główny: 13 MP, PDAF, 1,12 um, f/2, dwukolorowa lampa błyskowa, Kamera przednia: 8 MP, AF, 1,12 um, f/2, kąt widzenia 84˚

• Interfejsy i czujniki: Czujnik jasności otoczenia, czujnik zbliżeniowy, akcelerometr (G-sensor), kompas elektroniczny, żyroskop, czytnik linii papilarnych, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, BT 4.1, GPS/AGPS+GLONASS+BDS, FM/RDS, NFC do udostępniania, ANT+, Micro USB (USB 2.0), OTG, gniazdo 3,5 mm audio

• Bateria: Wbudowana bateria 3000 mAh

• Wymiary: 149,7 x 72,5 x 8,05 mm (przy obiektywie aparatu: 8,55mm)