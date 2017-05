Elastyczny panel OLED od Samsunga

Firma Samsung pokazała prototyp 9,1 calowego wyświetlacza OLED, który będziemy mogli wyginać w każdy możliwy sposób. Do tej pory elastyczne ekrany wyginały się w mocno ograniczonym zakresie.



Nowość pozwala nie tylko na zginanie, ale i zwijanie czy gniecenie (do głębokości pół cala). Po tym może wrócić do pierwotnej formy w nienaruszonym stanie. Taka typu technologia według Samsunga może mieć zastosowanie głównie w urządzeniach wearable, ale również w wyświetlaczach samochodowych.



Oprócz tego koreański gigant pokazał także 1,96 calowy ekran LCD o rozdzielczości 4K, co daje zagęszczenie pikseli o rekordowej wartości 2250 ppi. To rozwiązanie może znaleźć zastosowanie głównie w wirtualnej rzeczywistości, gdzie dostrzegane są przerwy między pikselami (Screen Door). Nie wiemy jednak czy Samsung będzie komercjalizował tę technologię.



Z nowości warto też odnotować pokazanie 5,09 calowego panelu OLED, który nie wymaga okularów żeby pokazać swoje stereoskopowe 3D. W tym wypadku Koreańczycy nie podali jakie znajdzie to zastosowanie.