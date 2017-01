Elastyczne ekrany LCD od JDI

Firma JDI zapowiedziała wprowadzenie na rynek nowego wyświetlacza LCD, który będzie miał rozmiar 5,5 cala, a jego największą zaletą będzie możliwość wyginania. Taką technologię znaliśmy do tej pory w wyświetlaczach OLED marki Samsung i LG.



Nowy ekran będzie oferował rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli i zapewne nie będzie tak cienki i elastyczny jak OLED, ale będzie można go zastosować w smartfonach. Ma być także zdecydowanie tańszy od konkurencyjnego rozwiązania. Możliwe więc, że jego masowa produkcja ruszy w 2018 roku i wtedy doczekamy się tańszych urządzeń z zaokrąglonymi wyświetlaczami.



Do tej pory ekrany LCD posiadały szklaną podstawę przez co trudno było je zakrzywiać jak OLEDy. Teraz JDI udało się to obejść poprzez zastosowanie plastiku po obu warstwach ciekłego kryształu. Dzięki temu mamy większą elastyczność i odporność na pęknięcia. Możliwe, że Full Active Flex będzie także wykorzystane w innych branżach.



Japan Display potwierdziło że posiada już sporo klientów na swoje ekrany, ale nie podało konkretów.