Nowy monitor ColorEdge Prominence CG3145 poszerzył ofertę marki Eizo. Jest to panel IPS o wysokim kontraście, zgodny z techniką HDR i niestety bardzo drogi.



Eizo ColorEdge Prominence CG3145 będzie posiadał 31,1 calowy ekran o rozdzielczości 4096 x 2160 pikseli i odświeżaniu 60 Hz. Jego kontrast statyczny to aż 1000000:1, a maksymalna jasność wynosi 1000 cd/m2. Prawdopodobnie Eizo wykorzystało tutaj panel marki Panasonic, który jako jedyny jest w stanie zapewnić takie parametry. Kąty widzenia wynoszą 178 stopni w pionie i poziomie. Monitor zapewnia 10-bitową głębię kolorów, 99% pokrycia przestrzeni Adobe RGB, 98% dla DCI P3 i 80% Rec 2020. Czas reakcji wynosi 9 ms pomiędzy odcieniami szarości. Całość obsługuje także technikę HDR, która nie ma wad techniki ABL (Auto Brightness Limiter), która sprawia, że bardzo jasne obszary i kolory wydają się ciemniejsze.



Użytkownik będzie miał do dyspozycji dwa złącza HDMI, dwa DisplayPort i trzy porty USB 3.0. Premiera Eizo ColorEdge Prominence CG3145 ma mieć miejsce pod koniec roku, ale jego cena nadal nie jest znana.