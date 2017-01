ECS Liva Z, Z Plus i ZE z nowymi procesorami Intela

Firma ECS wprowadzi na rynek nowe modele malutkich komputerów Liva serii Z, Z Plus i ZE. Będą one oparte na procesorach Intel Apollo Lake lub Intel Kaby Lake-U.



Modele Z i ZE mają występować w wersjach z procesorami Intel Celeron N3350, N3450 oraz Pentium N4200. Liva Z Plus otrzyma procesor Intel Core i3-7100U, i5-7200U lub i7-7500U. Poza tym serie Z i ZE od Z Plus różnią się TDP (6 i 15 W). Poza tym model Z Plus posiada dwa sloty SO-DIMM DDR4, a Z i ZE ma sloty DDR3L. Oczywiście Z Plus ma nowsze GPU - Intel HD Graphics 620, a w Z i ZE mamy GPU serii 500.



Na pokładzie komputerów znajdziemy pamięć eMMC o pojemności 32 lub 64 GB (zależnie od wersji), złącze M.2 dla nośnika SSD, miejsce na dysk twardy lub SSD w formacie 2,5 cala (tylko w ZE), dwa kontrolery Ethernet 1 Gb/s, kontroler Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0, trzy porty USB 3.0 typu A, port USB 3.0 typu C, wyjścia obrazu HDMI, mini DisplayPort oraz 3,5-milimetrowy mini jack (Combo Audio). Wymiary komputerów to 117 x 128 x 33 mm (Z i Z Plus) oraz 117 x 128 x 51 mm (ZE).