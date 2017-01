ECS B350AM4-M - nowa płyta mATX

Firma ECS wprowadzi na rynek nowy model płyty głównej B350AM4-M, która jest jedynym modelem planowanym przez tego producenta z podstawką AM4. Na niej będzie możliwość zamontowania procesorów AMD Ryzen lub serii A siódmej generacji.



Model B350AM4-M wykonany jest w formacie micro ATX i nie posiada ani rozbudowanego chłodzenia, ani dodatkowego podświetlenia. Widzimy za to sześciofazową sekcję zasilania, gniazda 24 pin ATX i 4 pin ATX12V. Dla dysków twardych przygotowano cztery porty SATA 6 Gb/s i dwa złącza M.2. Dla kart rozszerzeń mamy dwa sloty PCI Express 3.0 x16 (jeden elektrycznie x4), a także po jednym slocie PCI Express 2.0 x1 oraz PCI. Nie zabrakło czterech slotów na moduły pamięci RAM DDR4, kontroler audio HD Audio 5.1 z przetwornikiem Realteka, kontroler sieci przewodowych 1 Gb/s i panelu z tyłu z wyjściami wideo: HDMI, DVI i D-Sub. Do tego mamy także port USB 3.0 typu C i 3x mini jack.



Oczywiście cena ECS B350AM4-M nie jest jeszcze znana.