Dyski Transcend StoreJet 25M3 teraz w wersji slim

Firma TRANSCEND poszerza ofertę 2,5-calowych dysków zewnętrznych o nowe modele StoreJet 25M3S i 25M3G o smukłej i eleganckiej konstrukcji. Ich wymiary to 13 cm długości, 8,1 cm szerokości i zaledwie 1,6 cm grubości.

Przenośne dyski twarde TRANSCEND StoreJet 25M3S (w kolorze wojskowej zieleni) i 25M3G (w odcieniu żelaznej szarości) odznaczają się wyjątkową wytrzymałością na uszkodzenia zewnętrzne czy upadki. Urządzenia skonstruowane są z gumowej powłoki antypoślizgowej, pod którą kryje się wewnętrzny amortyzator oraz wzmocniona obudowa zewnętrzna. Dyski są zgodne ze standardami amerykańskiej armii dla testów upadkowych (MIL-STD-810G METH 516.6 Proc. IV). Od innych modeli z tej serii StoreJet 25M3S i 25M3G różnią się wymiarami: są krótsze o 1,6 mm i węższe o 3 mm.

Nośniki wyposażone są w port USB 3.1 pierwszej generacji. Oferują pojemność do 2 TB, co pozwala na przechowywanie do 880 godzin materiału wideo w jakości DVD, ponad 32 000 godzin cyfrowej muzyki oraz ponad 970 000 zdjęć w wysokiej rozdzielczości.

Jako urządzenia typu Plug and Play dyski umożliwiają użytkownikom natychmiastowe rozpoczęcie pracy. Dedykowany przycisk na obudowie pozwala w razie potrzeby ponownie podłączyć nośnik bez konieczności wyciągania go z portu USB. Przycisk ten pełni również drugą funkcję – aktywuje wykonywanie backupu danych. Niezbędne jest wówczas oprogramowanie TRANSCEND Elite, które wspiera zarządzanie danymi, m.in. poprzez szyfrowanie plików czy synchronizację wybranych folderów. Drugim oprogramowaniem rekomendowanym przez TRANSCEND jest RecoveRx umożliwiające odzyskanie danych. Obie aplikacje można za darmo pobrać ze strony internetowej producenta.

Gwarancja i cena

Sugerowane przez producenta ceny dysków TRANSCEND StoreJet 25M3S i 25M3G wynoszą 229 PLN za wersje 1 TB oraz 359 PLN za 2 TB. Dyski są już dostępne w sprzedaży w Polsce.

Produkty objęte są trzyletnią gwarancją producenta.