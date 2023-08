Dyski SSD dla centrów danych: modernizacja przynosząca korzyści

Ostatnie analizy firmy PMR sugerują, że maksymalny przyrost mocy, który może zostać dodany do infrastruktury centrów danych w Polsce, wyniesie ponad 400 MW, w porównaniu do około 120 MW zanotowanych w 2022 roku. Dlatego rozwój technologii informacyjnych i rosnące zapotrzebowanie na szybki dostęp do danych skłaniają przedsiębiorstwa do m.in. modernizacji centrów danych.

W ostatnich latach nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na gromadzenie i efektywne zarządzanie ogromnymi ilościami danych. Polski rynek centrów danych nabiera dynamiki ze względu na wzrost znaczenia usług chmurowych, wykorzystywania edge computing, rozwijania Internetu Rzeczy (IoT) oraz operowania na danych z różnych lokalizacji. Centra danych stanowią kluczowe ogniwo infrastruktury informacyjnej. Jednakże, aby utrzymać konkurencyjność, niezbędne jest inwestowanie w nowoczesne rozwiązania. Rozwój technologii niesie ze sobą potrzebę modernizacji, a dyski SSD stają się naturalnym kandydatem do zastąpienia tradycyjnych dysków HDD.

Dysk SSD klasy korporacyjnej w centrach danych

Dyski SSD klasy korporacyjnej stworzone są z myślą o centrach danych. Ich zwiększona wytrzymałość pozwala na sprawną obsługę znaczących ilości operacji odczytu i zapisu w długim okresie eksploatacji. Równocześnie, poprawiona niezawodność tych dysków opiera się na wykorzystaniu wytrzymalszych komponentów, zapewniając im dłuższą trwałość w porównaniu do standardowych SSD. Mechanizmy ochrony przed utratą zasilania oraz zabezpieczenie ścieżki danych dodatkowo wzmacniają ich bezpieczeństwo.

Zastosowanie dysków SSD w centrach danych przekłada się na poprawę efektywności operacyjnej. Przykładem są modele Kingston DC1500M i DC600M, które charakteryzują się znacznie szybszym dostępem do danych niż standardowe SSD. Ten aspekt idzie w parze z ulepszonym działaniem, gdzie specjalnie zoptymalizowane dyski SSD utrzymują stałą wydajność IOPS oraz minimalizują opóźnienia, gwarantując niezmiennie wysoką jakość usług. W warunkach, gdzie czas ma kluczowe znaczenie, dyski SSD stają się wsparciem w podejmowaniu szybkich decyzji. – wskazuje Robert Sepeta, Business Development Manager, Kingston Technology.

Modernizacja pamięci – co daje?

Dyski SSD stają się narzędziem przyszłościowym, oferującym znaczące korzyści w porównaniu do tradycyjnych dysków HDD. Modernizacja pamięci centrów danych, polegająca na wyposażeniu centrum danych w dysk SSD, wspiera operacje na większych bazach danych, podnosi wygodę pracy w chmurze oraz przyspiesza działanie aplikacji działających w pamięci serwera. Zwiększenie pojemności pamięci umożliwia natomiast uruchamianie większej liczby maszyn wirtualnych i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów poprzez zwiększenie ilości obsługiwanych przez nie zadań.

W przypadku zwirtualizowanych środowisk, tradycyjne, mechaniczne dyski twarde mogą poważnie hamować szybkość operacji we/wy oraz dostępu do danych, co stanowi istotne wyzwanie. Wydajność ogólna systemu jest ograniczana przez konieczność serwisowania, obsługi aplikacji firmowych oraz użytkowników, a także operacji związanych z pobieraniem danych. Jednak można ten problem rozwiązać poprzez zastosowanie pamięci serwerowych i dysków półprzewodnikowych SSD. Te innowacyjne rozwiązania mają zdolność przyspieszenia wirtualnych zadań, co umożliwia osiągnięcie głównego celu wirtualizacji, czyli zwiększenia efektywności przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia zasobów.

Jeszcze więcej korzyści

Modernizacja centrów danych ma również na celu minimalizację ryzyka utraty danych oraz zwiększenie niezawodności systemów. Tradycyjne dyski HDD niosą ze sobą ryzyko mechanicznych awarii, które mogą prowadzić do utraty cennych informacji. Dyski SSD oparte na technologii bezruchowej eliminują to ryzyko i gwarantują większą niezawodność.

Elastyczność to kolejna zaleta wprowadzenia dysków SSD do centrów danych. Dzisiejszy rynek jest podatny na zmiany, dlatego adaptacja do nowych warunków jest nieodzowna. Dyski SSD, takie jak Kingston DC1500M i DC600M, umożliwiają dynamiczne skalowanie zasobów, co pozwala firmom dostosować się do zmiennych wymagań biznesowych. W centrach danych i środowiskach serwerowych, zastosowanie dysków SSD klasy korporacyjnej stanowi istotną przewagę nad dyskami konsumenckimi. Oferują zwiększoną trwałość i niezawodność, zmniejszając potrzebę częstej wymiany i marnowania zasobów. Dzięki zastosowaniu takich dysków, specjaliści ds. utrzymania centrów danych mogą osiągnąć wyższą wydajność zasobów, niższe koszty i bardziej zrównoważoną infrastrukturę, oszczędzając przy tym energię. - dodaje Robert Sepeta, Business Development Manager, Kingston Technology.

W dobie intensywnej konkurencji i cyfrowej transformacji, inwestycje w nowoczesne technologie stają się kluczowe dla osiągnięcia przewagi na rynku, jak również zaufania klientów. Dlatego modernizacja centrów danych poprzez wprowadzenie dysków SSD stanowi istotny krok w kierunku poprawy wydajności operacyjnej i strategicznej elastyczności przedsiębiorstw. Dyski SSD, charakteryzujące się szybkim dostępem do danych, minimalizacją ryzyka utraty informacji oraz efektywnością energetyczną, stanowią trafiony wybór dla firm i operatorów centrów danych. Rozwiązanie to pozwala na optymalną wydajność i niezawodność systemów.