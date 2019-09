DYNABOOK TECRA X50-F – 15”, ULTRA-MOBILNY LAPTOP

Dynabook Europe zapowiada wprowadzenie Tecra X50-F – lekkiego i wytrzymałego laptopa biznesowego zaprojektowanego z myślą o pracy mobilnej. Waży on jedynie 1,36 kg i pracuje do 17 godzin na baterii, jest wyposażony w 15-calowy ekran LCD o wysokiej jasności. X50-F dołącza do grupy urządzeń dynabook z serii X: modeli 12”, 13” i 14”.

Mobilność z dużym ekranem

X50-F stworzono dla mobilnych pracowników. Zadbano, by doskonały design, opcje łączności i najwyższa wydajność były optymalnie dopasowane do potrzeb pracy zdalnej. 15-calowy ekran IGZO LCD zapewnia jej nową jakość - zaprojektowany przez Sharp, zużywa jedynie połowę energii baterii wykorzystywanej przez standardowe ekrany LCD, nie ustępując im przy tym jasnością. W połączeniu z imponującą baterią urządzenia zapewnia on spokojną i komfortową pracę poza biurem.

Wyjątkową trwałość ultralekkiej (o 40 procent lżejszej od plastiku) i mocnej obudowie ze stopu magnezu gwarantuje konstrukcja o strukturze plastra miodu. Laptop Tecra X50-F jest nie tylko wytrzymały, co potwierdziły niemalże wojskowe testy odporności na upadek, temperaturę, wilgotność i pyłoszczelność, ale ma również ergonomiczny kształt. Precision Touchpad i podświetlana klawiatura sprzyjają pracy w najtrudniejszych warunkach. Dostępne są akcesoria pozwalające na dostosowanie X50-F do indywidualnych potrzeb*.

„Dotychczas, 15-calowe urządzenia były przeznaczone do stacjonarnej pracy biurowej. Coraz częściej jednak pracujemy zdalnie i chcemy korzystać z równie dobrych urządzeń w podróży” – powiedział Damian Jaume, Prezes Dynabook Europe GmbH. –„Premiera Tecra X50-F związana jest z naszą misją dostarczania ultra-mobilnych, wydajnych rozwiązań umożliwiających pracę z każdego miejsca i o każdej porze. Nowy laptop rozszerza serię urządzeń dynabook serii X zapewniającą rozwiązania dla każdego rodzaju biznesu”.

Wbudowane bezpieczeństwo

Skuteczna ochrona danych jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnych przedsiębiorstw. X50-F wyposażono w liczne zabezpieczenia tak ważne przy pracy mobilnej. Biometryczne uwierzytelnianie w postaci rozpoznawania twarzy Windows Hello i odczytywania linii papilarnych (SecurePad) chroni przed nieuprawnionym dostępem do danych w przypadku kradzieży lub zgubienia laptopa. Autorski BIOS dynabook to kolejny poziom zabezpieczeń. Kamera każdego urządzenia jest dodatkowo chroniona specjalną przesłoną. Opcjonalnie można zaopatrzyć się w czytnik kart inteligentnych.



Przełomowe możliwości połączeń i najwyższa wydajność

Tecra X50-F wyposażono w rozwiązania zapewniające liczne możliwości połączeń i najwyższą wydajność w każdych warunkach. W tym smukłym urządzeniu znajdziemy: dwa porty USB typu A, dwa porty USB typu C z Thunderbolt 3 oraz pełnowymiarowy port HDMI. X50-F ma także w WiFi6 - najnowszy standard oferujący zwiększoną pojemność i większą prędkość połączenia. Opcjonalne 4G LTE oznacza, że użytkownik nie musi polegać wyłącznie na WiFi.

W Tecra X50-F wykorzystano Windows 10 Modern Standby (MS) - tryb zasilania podobny do rozwiązania stosowanego w smartfonach. W połączeniu z funkcją wybudzania przy pomocy skanowania odcisku palca zapewnia on natychmiastowe włączanie / wyłączanie urządzenia.

Dzięki wielu możliwościom przechowywania takim jak SSD z SATA, błyskawicznym PCle i Intel® Optane urządzenie zapewnia płynną i szybką pracę nawet z dala od biura. Nowy wentylator typu S zwiększa przepływ powietrza nawet o 10 procent zapewniając lepsze chłodzenie przy niższej prędkości obrotowej, co przekłada się na cichszą pracę.

Laptop dynabook Tecra X50-F będzie dostępny od października 2019 r.