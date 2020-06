Dynabook Europe GmbH wprowadzi Satellite Pro C50, przystępny cenowo biznesowy laptop zaprojektowany tak, aby zapewnić użytkownikom narzędzia niezbędne do produktywnej pracy. Atrakcyjne wizualnie i smukłe urządzenie wyposażone w różnorodne rozwiązania wydajności, łączności i bezpieczeństwa gwarantuje znakomitą jakość w doskonałej cenie. To najtańszy obecnie laptop dynabook.

Satellite Pro C50 jest w zasięgu każdego budżetu IT, jednak wciąż oferuje dostęp do najważniejszych technologii potrzebnych w codziennym biznesowym życiu. Wydajne procesory Intel® Core™, szybka pamięć RAM DDR4 o pojemności 8 GB i opcjonalne SSD oznaczają, że urządzenie sprawnie zrealizuje zadania podejmowane przez współczesnego pracownika lub studenta.

Idealnie dopasowany

Dzięki eleganckiej granatowej obudowie Satellite Pro C50 ma profesjonalny i nowoczesny wygląd. Wszystkie jego funkcje zostały opracowane z myślą o współczesnym stylu pracy – w biurze, domu i podróży. Jest lekki oraz kompaktowy (1,76 kg* i 19,7 mm) - znacznie smuklejszy od podobnych dostępnych na rynku urządzeń. Z wąską ramką matowego 15,6 calowego ekranu LCD FHD, zapewnia użytkownikom ostre i wyraźne wrażenia wizualne. Jego ergonomiczna klawiatura z częścią numeryczną umożliwia szybkie obliczenia i wygodne pisanie przez cały dzień. Satellite Pro C50 ma też duży ClickPad - największy w ofercie dynabook. Ponadto 12,5-godzinna żywotność baterii¹ czyni urządzenie idealnym towarzyszem mobilnej pracy.

„Satellite Pro C50 wyposażyliśmy we wszystkie rozwiązania niezbędne do wykonywania codziennych zadań. Jest to nasze najtańsze jak dotąd urządzenie dynabook. Dążymy do zapewnienia wszystkim firmom, niezależnie od ich budżetu IT, możliwości korzystania z niezawodnej i wszechstronnej technologii” - powiedział Damian Jaume, prezes Dynabook Europe GmbH. – „Wiemy, że cena i funkcjonalność są głównymi czynnikami decydującymi o zakupie urządzenia biznesowego. Satellite Pro C50 idealnie spełnia oczekiwania współczesnych pracowników chcących używać również doskonale zaprojektowanych i profesjonalnie wyglądających urządzeń, na których mogą polegać w każdej sytuacji”.

Zawsze połączony

Urządzenie oferuje bezproblemową łączność i współpracę poprzez szereg urządzeń peryferyjnych oraz opcji bezprzewodowych. Port USB-C zapewnia funkcje ładowania, łączenia i wyświetlania za pośrednictwem jednego portu, a pełnowymiarowe HDMI, 2 x USB-A 3.0 oraz czytnik kart MicroSD umożliwiają dalsze wyświetlanie i podłączanie akcesoriów. Co więcej, WiFi 802.11 AC i Bluetooth 4.2 zapewniają szybkie połączenia i prędkości pobierania, a port Gigabit-LAN łatwy dostęp do zasobów sieciowych w biurze. Kamera internetowa HD, głośniki stereo i wbudowany mikrofon z obsługą Cortany gwarantują bogaty dźwięk i ostry obraz podczas wysokiej jakości połączeń wideo.

Bezpieczny w swej naturze

Zapewnienie odpowiedniego poziomu zabezpieczeń wciąż należy do głównych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami. Satellite Pro C50 wyposażono w kluczowe rozwiązania chroniące dane. Trusted Platform Module (TPM) 2.0 szyfruje informacje na urządzeniu, aby wyeliminować ryzyko manipulacji, a hasła użytkownika i administratora utrudniają niepożądany dostęp. Ponadto opcjonalne gniazdo blokady Kensington zapobiega kradzieży komputera.