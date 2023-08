Dwie nowe kamery do monitoringu TP-Link VIGI oraz nowy rejestrator NVR

TP-Link poszerza swoją ofertę kamer CCTV o dwa nowe modele z serii VIGI. Nowe modele wyróżnia w pełni kolorowy obraz o rozdzielczości 5MP oraz rozbudowane opcje analityki i detekcji wspierane przez sztuczną inteligencję. Wraz z kamerami na rynku debiutuje również ośmiokanałowy rejestrator VIGI NVR1008H-8P typu all-in-one z wbudowanym przełącznikiem PoE.

VIGI C450 to kamera typu Turret przeznaczona do zastosowań wewnątrz budynków. Występuje w dwóch wariantach: z obiektywem o ogniskowej 2,8mm oraz 4mm. Produkt świetnie sprawdzi się w przypadku monitoringu długich i wąskich obszarów, takich jak korytarze – posiada specjalny tryb pozwalający zmienić proporcje obrazu z 16:9 na 9:16. Urządzenie wyposażono również w mikrofon i głośnik, dzięki czemu pozwala na dwukierunkową transmisję audio.

Z kolei VIGI C250 to kopułkowa kamera przeznaczona do zastosowań również na zewnątrz budynków. Posiada obudowę o klasie szczelności IP67, dzięki czemu jest odporna na warunki atmosferyczne. Dodatkowo, dzięki klasie ochrony mechanicznej IK10, kamera wytrzyma również akty wandalizmu. Ten model także jest wyposażony w mikrofon i występuje w dwóch wariantach: z obiektywem o ogniskowej 2,8mm oraz 4mm.

Obydwa nowe modele kamer mogą być zasilane poprzez PoE lub klasyczny zasilacz DC 12V i nagrywają obraz o rozdzielczości 5MP. Dzięki dużej soczewce, światłoczułemu sensorowi oraz wbudowanemu oświetleniu urządzenia umożliwiają rejestrowanie w pełni kolorowego obrazu także w nocy. Z kolei zawansowane technologie inteligentnej korekcji wideo, takie jak Smart IR, True WDR, 3D DNR i Nightvision, gwarantują czytelny obraz nawet w bardzo wymagających warunkach oświetleniowych.

Obie kamery mają możliwość wykrywania wtargnięcia na wyznaczony teren: po ustawieniu obszarów, przekroczenia linii, wejścia do strefy oraz jej opuszczenia, pozostawieniu przedmiotu lub jego zabraniu. Wykrywają również osoby, które w podejrzany sposób krążą po pewnym obszarze przez pewien czas oraz zmianę sceny, kiedy ktoś przykładowo zasłoni kamerę, aby uniemożliwić nagrywanie. Potrafią także rozpoznawać ludzi oraz samochody. Użytkownik otrzyma powiadomienie push, kiedy zostanie wykryte którekolwiek z tych zdarzeń. Nagrania z kamer mogą być rejestrowane na rejestratorze sieciowym NVR, oraz lokalnie na kartach microSD (do 256 GB).

Kolejną nowością od TP-Link jest 8-kanałowy sieciowy rejestrator wideo VIGI NVR1008H-8P, który dzięki wbudowanemu ośmioportowemu switchowi PoE+ pozwala zasilić podpięte do niego kamery – nie ma więc potrzeby korzystania z dodatkowych urządzeń lub kabli zasilających, NVR1008H-8P oferuje wsparcie PoE w standardzie 802.3af/at, a łączny budżet mocy wbudowanego przełącznika to 53W. Wyjście wideo 4K poprzez HDMI pozwala na przeglądanie materiału wideo w wysokiej rozdzielczości. NVR umożliwia również jednoczesne przeglądanie do 8 kamer jednocześnie. Dodatkowo, rejestrator obsługuje technologię Plug&Play, która automatycznie wykrywa i adaptuje kamery VIGI. Urządzenie może być także umieszczone w szafie rack. Rejestrator obsługuje on dyski twarde SATA o pojemności do 10TB, co pozwala na nieustanne nagrywanie przez długi czas. Co więcej, wsparcie interkomu umożliwia prowadzenie rozmów przez kamery podłączone do rejestratora.

Wszystkie wymienione urządzenia wykorzystują kompresję H.265+, co zmniejsza obciążenie sieci i obniża koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu. Wszystkie urządzenia z serii TP-Link VIGI są zgodne ze standardem ONVIF, dzięki czemu współpracują z kamerami i rejestratorami różnych producentów i umożliwiają stworzenie kompleksowego systemu monitoringu.

Dzięki aplikacji VIGI na urządzenia przenośne z systemem iOS lub Android, produktami z tej serii można w prosty i kompleksowy sposób zarządzać z poziomu smartfona z dowolnego miejsca na świecie. Systemem do monitoringu VIGI można też zarządzać z poziomu dedykowanego oprogramowania komputerowego oraz rejestratorów NVR.

Urządzenia objęto 3-letnią gwarancją. Dostępne są już w sprzedaży w cenach około:

• 370 zł brutto za VIGI C450

• 370 zł brutto za VIGI C250

• 960 zł brutto za VIGI NVR1008H-8P