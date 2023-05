Dwa nowe rejestratory NVR i cztery nowe kamery do monitoringu TP-Link VIGI

TP-Link poszerza portfolio rejestratorów NVR oraz kamer CCTV z serii VIGI. Dwa nowe modele rejestratorów przeznaczone są do małych domowych instalacji lub zastosowań w niewielkich firmach. Do rodziny VIGI dołączają również cztery nowe kamery. VIGI C430 to kamera wewnętrzna, natomiast VIGI C230, C240 oraz C330 to kamery zewnętrzne. Wszystkie nowe urządzenia oferują w pełni kolorowy obraz i inteligentne wykrywanie ruchu.

VIGI NVR1004H-4P to sieciowy rejestrator wideo obsługujący do czterech kamer. Dzięki obsłudze PoE można jednym kablem zasilać urządzenie i łączyć je z siecią.

VIGI NVR1008H-8MP to sieciowy rejestrator, który obsługuje do ośmiu kamer. Ten model również potrafi zasilić również urządzenia podłączone do niego dzięki obsłudze PoE. Oznacza to, że nie ma potrzeby korzystania z dodatkowych kabli zasilających, wystarczy kabel LAN. Urządzenie może być także umieszczone w szafie rack.

VIGI NVR1004H-4P ma budżet mocy PoE 53W, model VIGI NVR1008H-8MP natomiast 113 W, dla obu urządzeń jest to maksymalnie 30W na port. Dodatkowo rejestratory obsługują technologię Plug&Play, która automatycznie wykrywa i adaptuje kamery VIGI.

Produktymają możliwość przechowywania zapisów wideo – obsługują one dyski twarde SATA o pojemności do 10TB.

Kamera VIGI C430 to produkt przeznaczony do instalowania wewnątrz. Może ona być zasilana za pomocą zasilacza 12V, lub, dla łatwiejszego montażu, również kablem Ethernet przy pomocy PoE. Matryca urządzenia ma rozdzielczość 3MP a obiektyw ogniskową 4mm lub 2.8mm.

VIGI C230 oraz C240 to kamery zewnętrzne, których odporność na warunki atmosferyczne potwierdza certyfikat IP67. C230 wyposażono w matrycę 3MP, a C230 - 4MP. Oba modele są dostępne w dwóch wariantach: z obiektywem ogniskowej 2.8mm lub 4mm. Produkty mogą być zasilane poprzez PoE lub zasilacz 12V.

Kamera VIGI C330 to urządzenie typu bullet, przeznaczone do montażu na zewnątrz z certyfikatem IP67. Może być ona zasilana poprzez PoE kablem Ethernet lub standardowym zasilaczem 12V. Produkt wyposażono w sensor 3MP a dostępne wersje mogą mieć obiektywy o ogniskowych: 2.8 mm, 4 mm lub 6 mm.

Dzięki różnym ogniskowym obiektywów do wyboru, kamery VIGI sprawdzą się w każdych warunkach – na szerokiej otwartej przestrzeni, czy w wąskim pomieszczeniu. Nie ma znaczenia, czy jest to idealnie oświetlona scena za dnia, czy ciemna noc. Kamery VIGI oferują tryb nocy, który pokaże nam wszystko w kolorze.

Wszystkie urządzenia wykorzystują kompresję H.265+, co zmniejsza obciążenie sieci i obniża koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu. Nagrania z kamer mogą być rejestrowane na rejestratorze sieciowym NVR. Funkcja detekcji smart wykrywa osoby oraz pojazdy, ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie na obszar, zabrania lub porzucenia obiektu czy sabotaż kamery. Użytkownik otrzyma powiadomienie push, gdy ktoś przekroczy ustaloną granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę. Do skorzystania z funkcji smart nie jest wymagany rejestrator VIGI, co pozwala lepiej dopasować urządzenia do swoich potrzeb.

Dzięki aplikacji VIGI na urządzenia przenośne z systemem iOS lub Android, produktami z tej serii można w prosty i kompleksowy sposób zarządzać z poziomu smartfona z dowolnego miejsca na świecie. Systemem do monitoringu VIGI można też zarządzać z poziomu dedykowanego oprogramowania przeznaczonego dla komputerów oraz rejestratorów NVR.

Wszystkie urządzenia z serii TP-Link VIGI są zgodne ze standardem ONVIF, dzięki czemu współpracują z kamerami i rejestratorami różnych producentów i umożliwiają stworzenie kompleksowego systemu monitoringu.

Urządzenia objęto 3-letnią gwarancją. Dostępne są już w sprzedaży w cenach około:

• 620 zł brutto za VIGI NVR1004H-4P

• 960 zł brutto za VIGI NVR1008H-8MP

• 290 zł brutto za VIGI C430

• 300 zł brutto za VIGI C230

• 340 zł brutto za VIGI C240

• 300 zł brutto za VIGI C330