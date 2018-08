Duży NOCNY REKIN nadpływa!

Niemieccy inżynierowie oraz projektanci w Sharkoon przez ponad rok pracowali nad nową dużą obudową komputerową. Miała ona bardziej pasować do dzisiejszych standardów zarówno jeśli chodzi o sprzęt, chłodzenie, jak i nawet samo podświetlenie. Mowa o modelu NIGHT SHARK, który wchodzi na rynek Polski w czterech wersjach. Pierwsza to RGB, druga BLUE, trzecia RED, a ostatnia LITE, czyli bez jakichkolwiek wentylatorów. Ostatnia wersja jest ciekawą propozycją nie tylko dla kogoś, kto lubi inny kolor wentylatorów, jak na przykład różowy, ale przede wszystkim ma ona sens dla entuzjastów cichego chłodzenia wodnego.

Obudowa Sharkoon NIGHT SHARK RGB oprócz trzech wbudowanych świecących na 16.8 miliona kolorów wentyli ma także wbudowany HUB RGB, do którego możemy podłączyć następne elementy od oświetlenia. Jest także opcja zmieniania ręcznego kolorów i efektów przy płytach głównych nie obsługujących funkcji RGB. Obudowa ma ciekawy dodatek w postaci przycisku wyłączającego w całości podświetlenie komputera.

Osoby, które chcą na tej obudowie zbudować bardzo wydajny zestaw powinny się ucieszyć, bo w środku mamy miejsce na zamontowanie aż ośmiu wentylatorów. Dwa z przodu, dwa z prawego boku, trzy na dole oraz jeden z tyłu. Dodatkowo zasilacz ma osobny tunel powietrzny u góry tak, aby gorące powietrze od niego nie trafiało do karty graficznej czy do procesora. Kable od zasilacza są też zakryte przez tunel, dzięki czemu nasz komputer może wyglądać jak dzieło sztuki na które patrzymy przez szkło hartowane.

Jakby tego było mało, to w NIGHT SHARK możemy zamontować nie tylko standardowe płyty główne ATX, microATX oraz Mini-ITX, ale także serwerowe dwu-procesorowe płyty E-ATX oraz SSI CEB/EEB. Mówi to coś o tym, jak duża jest ta obudowa i z jakim mocnym sprzętem jest w stanie sobie poradzić. Maksymalna długość dla kart graficznych wynosi 42cm, ale tutaj mamy lepsze bajer, na który warto zwrócić uwagę. Chodzi o specjalne mocowanie do droższych kart graficznych z ciężkim chłodzeniem. W NIGHT SHARK nie będą się już nam one wyginać i nie wylądują z czasem na serwisie. Te kilka cech to dopiero początek możliwości Nocnego Rekina, a więcej szczegółów można znaleźć w danych technicznych.

Dane techniczne:

Nazwa: Obudowy z serii Sharkon NIGHT SHARK – czarne z oknem

Wersje do wyboru: RGB, BLUE, RED, LITE

Typ obudowy: Full Gaming Tower

Waga: 8.44 kg

Wymiary: (dł. x sz. x wys.): 503 x 210 x 475 mm

Obsługiwane płyty główne: E-ATX, ATX, SSI CEB, SSI EEB, microATX, Mini-ITX

Gniazda na karty rozszerzeń: 7 slotów

Maksymalna długość karty graficznej: 420 mm

Maksymalna długość zasilacza: 295 mm

Maksymalna grubość chłodnicy z wentylatorem (góra): 145 mm

Maksymalna grubość chłodnicy z wentylatorem (przód): 145 mm

System do uporządkowania kabli: Tak

Panel boczny ze szkła hartowanego o grubości: 3 mm

Miejsca na dyski i napędy:

1x 5.25 cala zewnętrzny

3x 3.5 cala wewnętrzne na dyski HDD

5x 2.5 cala wewnętrzne na dyski SSD

Porty: (na górze)

2x USB 3.0

2x USB 2.0

1x Wyjście słuchawkowe

1x Wejście mikrofonowe

Wentylatory w zależności od wersji:

Przód: 2x 120 mm RGB / BLUE / RED / brak

Bok: 2x 120 mm wolne miejsca w każdej wersji

Tył: 1x 120 mm RGB / BLUE / RED / brak

Dół: 3x 120 mm wolne miejsca w każdej wersji

Miejsce na chłodnice wodne:

1x 280 mm z przodu

1x 360 mm na dole

1x 240 mm z boku

1x 120 mm z tyłu

Cechy dodatkowe:

- Obsługa serwerowych płyt głównych E-ATX i serwerowych zasilaczy (do 295 mm)

- Miejsce na cztery chłodnice wodne i rezerwuar w komputerze, co daje możliwość złożenia prawdziwej bestii

- Trzy świecące wentylatory zainstalowane fabrycznie przy modelach RGB, BLUE, RED

- Gruby na 3 mm i trwały panel boczny zbudowany ze szkła hartowanego

- Niemiecki design oraz jakość wykonania, a do tego w normalnej sensownej cenie

- Specjalne mocowanie do przedłużenia życia droższych kart graficznych z ciężkim chłodzeniem

- Miejsce na montaż nagrywarki Blu-Ray lub urządzenia do panelu 5.25 cala

- Pełna ochrona z filtrami przeciwkurzowymi na wejściach z przodu i na dole

- Osobny tunel powietrzny na zasilacz i kanały na wydajne ułożenie wszystkich wewnętrznych kabli

Przypuszczalna cena detaliczna w zależności od modelu: od 299 zł do 379zł brutto