Drukarki 3D w promocyjnych cenach

W sklepie GearBest po raz kolejny możemy znaleźć bardzo atrakcyjne oferty drukarek 3D. Tym razem w promocji są modele Acrylic 3DCSTAR P802-MHS oraz Anet A8.



Ich cenę możemy obniżyć stosując specjalny kupon zniżkowy. W przypadku pierwszego modelu musimy wpisać: CSTAR. Dzięki niemu obniżmy cenę do 149,99 dolarów. Model ten wspiera drukowanie offline, przez co nie musi być podłączone do komputera. Posiada także wyświetlacz LCD, który pokazuje najważniejsze informacje. Producent zapewnia także, że jest to urządzenie łatwe w użytkowaniu, nie zajmuje dużo miejsca i pozwoli nam na drukowanie najróżniejszych przedmiotów. Całość ma wymiary 46.00 x 46.00 x 21.00 cm i waży niecałe 9 kilogramów.





Drugim modelem, który kupimy w promocji jest Anet A8. W przypadku tej drukarki musimy podać kod zniżkowy: GBA8TW. Dzięki niemu obniżmy cenę do 159,99 dolarów. Drukarka ta zasotała zaprojektowana tak, żeby być jak najbardziej użyteczną i wydajną. Mamy wraz z nią zestaw samouczka, dzięki czemu będziemy mogli pewnie wejść w świat druku 3D. Producent podkreśla, że nadaje się ona nie tylko do profesjonalistów, ale także dla amatorów. Pozwala ona na wydruk przedmiotów o maksymalnych wymiarach 240 x 220 x 240 mm. Tutaj także nie zabrakło wyświetlacza LED.



Linki do obu drukarek znajdziecie poniżej:

http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_293805.html

http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_337314.html