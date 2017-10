Dron Parrot Bebop 2 Power pozwala latać dłużej i docierać jeszcze dalej, dając użytkownikowi więcej swobody w poszerzaniu swoich horyzontów. Pojemniejsza bateria sprawia, że nowa odsłona Bebop 2 może utrzymywać się w powietrzu nawet przez pół godziny, a dedykowane gogle VR umożliwiają pilotowanie drona z widokiem z perspektywy pierwszej osoby.



Sprawdzona konstrukcja, nowe możliwości

Podczas opracowywania wersji Power flagowego drona Bebop 2 inżynierowie firmy Parrot rozszerzyli jeszcze znacząco możliwości tej sprawdzonej i dobrze znanej maszyny. Zastosowanie nowych akumulatorów o pojemności 3350 mAh pozwoliło przedłużyć czas, który dron może spędzić w locie, do 30 minut. W zestawie wraz z dronem użytkownik otrzymuje dwa akumulatory, a ich wymiana jest szybka i łatwa. Dzięki temu pojedyncza sesja z Bebop 2 Power może trwać nawet godzinę. Udało się również zachować niewielką wagę urządzenia (525 g) oraz znakomite parametry lotu charakterystyczne dla serii Bebop.

Nowa odsłona flagowego drona Parrot jest jednocześnie lekka i wytrzymała. Bebop 2 Power zbudowany został z mieszanki włókna szklanego oraz tworzywa Grilamid® – materiału często stosowanego w nadwoziach nowoczesnych samochodów. Obudowę wykończono w konwencji podwójnej czerni (DUAL BLACK), łącząc niebrudzące się elementy matowe z błyszczącymi i odbijającymi światło słoneczne. Z tyłu drona umieszczona została widoczna z daleka niebieska dioda pozycjonująca.



Bebop 2 Power oferuje m.in.:

więcej funkcji fotograficznych oraz wideo, możliwych dzięki ulepszonym trybom pracy wbudowanej kamery. Dron wykorzystuje zaawansowane algorytmy i sieci neuronowe do analizowania obrazu. Bebop 2 Power może podążać za użytkownikiem dzięki funkcji Follow Me lub wykonywać zaprogramowane wcześniej za pomocą smartfona ujęcia;

lepszą personalizację dzięki nowym profilom sterowania. W trybie wideo zwiększona precyzja pilotażu ułatwia uchwycenie lepszych ujęć. W trybie sportowym dron może rozpędzić się do 65 km/h i pozwala pilotowi na bardziej agresywne manewry. Dodatkowo w tym trybie można w pełni wykorzystać gogle VR Parrot Cockpitglasses 2, przełączając się na widok z perspektywy pierwszej osoby (FPV);

funkcję startu z ręki, gdy czas lub brak miejsca ograniczają możliwość startu drona z ziemi;

funkcję Touch & Fly, dzięki której dron samodzielnie poleci na miejsce wskazane przez użytkownika na mapie w dedykowanej aplikacji FreeFlight Pro.

Dron, którzy poszerza horyzonty

Dron wyposażony jest w szerokokątną kamerę 14 MP z trójosiową stabilizacją obrazu. Obiektyw ma jasność f/2.3. Kamera rejestruje wideo o rozdzielczości Full HD z prędkością 30 kl./s i przesyła go na żywo do urządzenia mobilnego. Wspiera również tryb widoku z pierwszej osoby, generując odpowiednio przetworzony obraz na potrzeby smartfona osadzonego w dedykowanych goglach VR – Parrot Cockpitglasses 2. W trybie fotograficznym dron wykonuje zdjęcia w formatach JPEG oraz RAW.





Parrot Bebop 2 Power współpracuje ze wzbogaconą o nowe opcje aplikacją mobilną FreeFlight Pro – jednym z najbardziej zaawansowanych i regularnie rozwijanych tego typu rozwiązań na rynku. Aplikacja pozwala na samodzielne sterowanie dronem, ale współpracuje również z kontrolerem Parrot Skycontroller 2, oferując użytkownikowi cały szereg dodatkowych możliwości – szczególnie w zakresie lotu autonomicznego oraz zaawansowanego rejestrowania oraz edycji materiału wideo.

FreeFlight Pro jest aplikacją modułową, którą można bardzo łatwo rozbudować i dopasować do swoich potrzeb. W zestawie Bebop 2 Power dostarczany jest kod odblokowujący tryb Follow Me, w którym dron podąża za swoim operatorem i rejestruje jego aktywności na wideo. Follow Me wykorzystuje zarówno śledzenie optyczne jak i nawigację GPS, inteligentnie dostosowując się do tego, co robi użytkownik – niezależnie od tego czy stoi w miejscu, biegnie, czy też uprawia wspinaczkę.

Parrot Bebop Power w Polsce

Zestaw Parrot Bebop 2 Power z goglami FPV w sprzedaży pojawi się jeszcze w październiku. Dostępny będzie w wybranych sklepach z elektroniką oraz w internetowym sklepie firmy Parrot. Sugerowana cena detaliczna kompletnego zestawu to 2999 zł.