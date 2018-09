Doogee X50L z Android 8.1 GO i FaceID już w Polsce

Na polskim rynku pojawił się nowy budżetowy smartfon. Doogee X50L wyróżnia się 5-calowym ekranem, zastosowaniem technologii rozpoznawania twarzy oraz wykorzystaniem systemu operacyjnego Android w wersji 8.1 Oreo Go Edition.

Wprowadzony do sprzedaży model wyposażony został w zaokrąglony na krawędziach ekran o przekątnej 5 cali i rozdzielczości 480*960 pikseli. Tył urządzenia pokryty został szkłem, dzięki czemu smartfon charakteryzuje się bardzo atrakcyjnym wyglądem w porównaniu do urządzeń o zbliżonych parametrach.

Parametry, które zadowalają

Doogee X50L dysponuje czterordzeniowym procesorem MediaTek MT6737M pracującym z częstotliwością 1,1 GHz. Za obsługę grafiki odpowiada natomiast układ ARM MaliT720. W smartfonie dostępnych jest 16 GB pamięci wewnętrznej, którą możemy rozbudować dodając kartę pamięci microSD o pojemności do 128 GB. Natomiast, dzięki Dual SIM możemy korzystać z kart dwóch operatorów jednocześnie. W urządzeniu zastosowana została bateria o pojemności 2000 mAh.

Multimedialne i praktyczne rozwiązania

Doogee X50L wyróżnia się zastosowaniem technologii Face ID, która pozwala na szybkie odblokowanie systemu w momencie, gdy popatrzymy na telefon. Funkcja ta do niedawna była oferowana tylko we flagowych smartfonach czołowych producentów. Model wyposażony jest w podwójny główny aparat z obiektywami – 5 MP oraz 0,3 MP z opcją wykonywania zdjęć szerokokątnych (80 stopni). Przedni, również szerokokątny aparat posiada matrycę 5 MP.

Android Oreo w wersji Go edition

Producent zdecydował się na instalację Androida Oreo w wersji Go edition, który gwarantuje znacznie większą płynność aplikacji w trakcie codziennego korzystania z urządzenia. Jest to oprogramowanie stworzone przede wszystkim dla smartfonów wyposażonych w mniejszą ilość pamięci RAM. System operacyjny Oreo Go został również wyposażony w szereg aplikacji, które zostały zoptymalizowane tak, aby użytkownik budżetowego smartfona nie zauważył różnicy w porównaniu do modeli z mocniejszymi podzespołami.



Dostępność i cena

Doogee X50L jest już dostępny w sprzedaży. Możemy go kupić w sieci Media Expert w kolorach niebieskim oraz złotym w cenie 349 zł. Czarna wersja urządzenia kosztuje natomiast 319 złotych.