Doogee Mix - kopia telefonu Xiaomi?

Na chińskim rynku smartfonów od pewnego czasu mamy dosyć ciekawą sytuację, kiedy to jedni producenci zaczynają kopiować urządzenia od swoich lokalnych konkurentów. Także firma Doogee poszła w ślady Xiaomi i wprowadziła na rynek telefon, który przypomina Mi Mix, czyli sprzęt wprowadzony do sklepów pod koniec 2016 roku.



Model ten nazywa się bardzo podobnie, bo Mix i zdecydowanie przypomina propozycję Xiaomi. Oferuje on bardzo cienkie ramki dookoła ekranu, gdzie jednak dolna część jest nieco grubsza. Na niej umieszczono kamerkę i wszelkie sensory. Specyfikacja telefonów jest różna. Model Mi Mix posiada 6,4 calowy ekran, natomiast Mix od Doogee otrzymał 5,5 calowy wyświetlacz AMOLED Full HD. Pod obudową zamontowano procesor MediaTek Helio P25, 4 GB pamięci RAM i 64 GB na pliki. Do sklepów ma trafić także mocniejsza wersja telefonu z układem Helio X30, 6 GB RAMu i 128 GB miejsca na pliki.



Oprócz tego smartfon otrzyma baterię 3500 mAh, aparat cyfrowy 16 MPix z tyłu, kamerkę 8 MPix na froncie i system operacyjny Android w wersji 7.0 Nougat. Nadal nie wiemy czy Doogee będzie sprzedawać ten model poza Chinami. Jego cena nie jest także określona.