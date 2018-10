Domowa sieć w wersji smart

System WiFi Orbi z głośnikiem Orbi Voice to pierwszy i jedyny system WiFi w Polsce, który łączy funkcjonalność punktu dostępowego z inteligentnym głośnikiem.

Tworząc RBS40V, stanowiący kolejny produkt z serii popularnych systemów Orbi WiFi, tym razem NETGEAR poszedł o krok dalej. Aby domowa sieć stała się jeszcze bardziej smart, w najnowszej wersji systemu użytkownik otrzyma Orbi Voice - głośnik będący jednocześnie częścią sieci MESH, który jest w pełni kompatybilny z każdym systemem Netgear WiFi Orbi.

Orbi Voice to doskonale brzmiący głośnik z przestrzennym dźwiękiem od Harman Kardon oraz opatentowaną technologią FastLane3, zwiększającą przepustowość sieci WiFi - nawet po podłączeniu większej liczby urządzeń. Co ważne, Orbi Voice poszerza zasięg sieci o dodatkowe 420 m kw. i zapewnia maksymalną przepustowość 2,2 GB/s. Oprócz tego, urządzenie zostało wyposażone w dwa porty Gigabit Ethernet, które umożliwiają podpięcie urządzeń przewodowych. Nie bez znaczenia jest tu również rozwiązanie Circle on NETGEAR, które pozwala na kontrolowanie czasu, jaki dzieci spędzają w Internecie na dowolnym urządzeniu.

Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki z serwisów takich jak Spotify czy TuneIn? Słuchanie wiadomości czy sprawdzanie prognozy pogody? Wystarczy jedynie poprosić! Z poziomu Orbi Voice bowiem użytkownik może sterować głosowo urządzeniami inteligentnego domu – wszystko za sprawą wbudowanej tu wirtualnej asystentki, Amazon Alexa.

Cena RBS40V to 1599 złotych brutto.