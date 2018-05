Dodaj swojemu życiu kolorów z Duracell!

Wygląd telefonów od wielu lat nie zmienia się znacząco. Jasne, mamy coraz większe ekrany, ostatnio hitem są modele bez ramkowe, co powoduje efekt „wow”, ale w kwestii kolorów producenci stosują dużą powściągliwość. Odcienie czerni, szarości i bieli królują, co ma wpływ także na otrzymywane w pudełku razem z telefonem akcesoria, takie jak słuchawki i ładowarki. Wiele osób lubi jednak wyróżniać się z tłumu - w tym celu zaopatrują się w ciekawe, kolorowe case’y i futerały, które poza personalizacją naszego urządzenia, zapewniają mu ochronę przed zniszczeniem. Jeżeli jesteś jedną z takich osób lubiących gadżety, do gustu powinna przypaść Ci ładowarka sieciowa Duracell w kolorze niebieskim (model DMAC16B-EU) lub różowym (model DMAC16P-EU).

Do ładowarki dołączany jest przewód USB - microUSB w takim samym kolorze o długości 1m. Wydajność prądowa wynosi 2.1A, co pozwoli na zaspokojenie energetyczne większości smartfonów oraz szybkie ładowanie. Ładowarka oferuje znakomitą jakość znaną z innych produktów Duracell – wykorzystane tworzywa jak i złącza USB są bardzo solidne plasując ten model wśród produktów klasy premium. Potwierdza to dłuższa niż w przypadku innych akcesoriów mobilnych - aż 36 miesięczna gwarancja. Sugerowana cena detaliczna: 49 zł.



Zerwij z nudą i wyróżnij się z tłumu dzięki kolorowym ładowarkom sieciowym Duracell!