DIRROR — pierwsze na świecie lustro digital już w Polsce!

DIRROR to pierwsze rozwiązanie na świecie łączące w sobie funkcjonalność lustra oraz dotykowego wyświetlacza FULL HD wraz z systemem operacyjnym Windows. Urządzenie jest kolejnym krokiem w digitalizacji otaczającego nas świata i znajduje swoje zastosowanie zarówno w domu jaki i w biznesie.

Lustro przenosi użytkownika w zupełnie inny świat — pozwala ono w zupełnie nowy sposób doświadczać surfowania po Internecie oraz używania aplikacji, z których korzystamy na co dzień w naszych smartfonach.

Co możemy robić z DIRROR? Niemal wszystko! Lustro podłączone do WIFI posiada dostęp do ponad 160 tysięcy aplikacji w sklepie Microsoft, dzięki czemu sprosta ono potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

DIRROR ułatwi nam planowanie, a dzięki przejrzystym mapom w 3D w łatwy sposób wybierzemy najszybszą drogę dojazdu w wybrane miejsce. W wolnym czasie posłuchamy swojej ulubionej muzyki lub powspominamy swoje wakacje wyświetlając zdjęcia na jasnej, ostrej, nasyconej kolorami matrycy.

Co więcej, DIRROR pomoże zadbać nam również o naszą formę — lustro będzie świetnym kompanem i motywatorem w codziennych ćwiczeniach! W ramach zasłużonego relaksu DIRROR może nas również przenieść w świat zakupów online — dzięki 27-calowemu, dotykowemu wyświetlaczowi Full HD można m.in. lepiej dostrzec szczegóły produktów i je porównać. Urządzenie kompatybilne jest również z systemami typu smart home, np. z oświetleniem Philips, dzięki czemu możemy zarządzać domem

w sposób łatwy i przyjemny.

DIRROR to nie tylko świetne rozwiązanie dla domu to również sprzęt, który idealnie nadaje się do rozwiązań biznesowych. Dzięki dotykowemu wyświetlaczowi FULL HD o wielkości 27 cali mamy możliwość wyświetlania pełnej strony WWW bez potrzeby przewijania jej, dzięki czemu przeglądanie Internetu staje się jeszcze bardziej przyjemne, a produkty prezentowane na stronie wyglądają jeszcze bardziej atrakcyjnie. Lustro pozwala pokazywać produkty w rzeczywistym rozmiarze.

DIRROR znajdzie zastosowanie m.in. w hotelu, biurze, restauracji, czy siłowni. Dzięki urządzeniu goście hotelowi mogą w łatwy sposób przejrzeć Internet czy zaplanować zwiedzanie miasta. W restauracji goście nie tylko mogą zapoznać się z menu i zamówić posiłek, ale również dobrze się bawić dzięki aplikacjom na DIRROR. Siłownia z DIRROR już nigdy nie będzie taka sama — Klienci mogą ćwiczyć z lustrem, czy zaplanować swój program ćwiczeń.

Lustro pozwala stworzyć wartość dodaną dla oferowanych usług, sprawić, że nasza oferta stanie się bardziej nowoczesna i wyróżni się spośród innych, a nasz biznes zacznie odpowiadać potrzebom i obsłudze Klienta na miarę XXI wieku. Dostęp do 160 tysięcy różnych aplikacji pozwala na tyle spersonalizować DIRROR, że znajdzie ono zastosowanie w każdym biznesie.

DIRROR powstało z pasji do pięknego designu oraz technologii. Lustro jest produkowane w Niemczech w trzech rozmiarach i kolorach.

a) ciemnobrązowym;

b) bukowym;

c) białym.

Rozmiary:

a) DIRROR S - 10,1 cala; cena - 980 euro;

b) DIRROR M - 23 cala; ceny zaczynają się od 1 870 euro;

c) DIRROR L - 27 cala; ceny zaczynają się od 2 070 euro.