Delock: karta dźwiękowa dla komputerów i tabletów

Karta dźwiękowa na USB dobrej jakości to często jedyne wyjście dla posiadaczy laptopów lub tabletów, których natura obdarzyła nieco bardziej wrażliwym słuchem. Układy zintegrowane często generują sygnał wątpliwej jakości. Receptą na to może być nowe urządzenie marki Delock, oznaczone numerem 65899.

Delock 65899 jest niewielkim urządzeniem, które na pierwszy rzut oka można pomylić z pendrivem. Zamiast pamięci flash w środku znajduje się jednak układ dźwiękowy składający się z dwóch chipów: Microchip PIC32MX120F oraz Nuvoton NAU88L25YG. Pozwalają one na uzyskanie szerokiego zakresu częstotliwości próbkowania, od 44,1 do 96 kHz. Co ciekawe, o aktualnej częstotliwości powiadomi nas znajdująca się na boku urządzenia kontrolka LED.

Jeżeli chcemy podłączyć do laptopa lub tabletu wysokiej jakości głośniki lub słuchawki, zintegrowana karta dźwiękowa może okazać się niewystarczająca. W przypadku Delock 65899 mamy do czynienia z urządzeniem, które może pochwalić się parametrami dalece wyprzedzającymi popularne układy zintegrowane. Odstęp sygnału od szumu to 110 dB, a THD+N (współczynnik zawartości harmonicznych) wynosi ledwie 0,003%. Pozwala to oczekiwać bardzo wysokiej jakości sygnału i w konsekwencji, przy podłączeniu odpowiednio dobrego sprzętu audio, wysokiej jakości dźwięku.

Kartę dźwiękową Delock 65899 można podłączyć do dowolnego urządzenia wyposażonego w port USB 2.0 pracującego pod kontrolą systemów Windows (7 lub nowszy), Linux (kernel 4.x.x lub nowszy), MacOS (10.9.5 lub nowszy) lub Android (4.4 lub nowszy). Korzystając z dodatkowej, kupowanej osobno przejściówki z USB typu C na USB typu A z obsługą OTG można skorzystać z karty także na wielu współczesnych smartfonach.

Za produkt Delocka przyjdzie nam zapłacić ok 199 zł.

Dane techniczne:

- Interfejsy *

podłączenie: USB typu A * wyjścia na karcie: 1 x mini-jack 3,5 mm

- układ dźwiękowy: Microchip PIC32MX120F + Nuvoton NAU88L25YG.

- zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz +/- 5 dB

- odstęp sygnału od szumu: 110 dB - THD+N: 0,003% przy 1 mW

- częstotliwość próbkowania: 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz

- Wspierane systemy: Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux (min. Kernel 4.x.x), MacOS (10.9.5 lub nowszy) lub Android (4.4 lub nowszy)