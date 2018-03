Delock: adapter, przy pomocy którego podładujesz laptopa

Dzięki dużej liczbie adapterów na rynku, problem z kompatybilnością poszczególnych urządzeń nie jest tak kłopotliwy, jak kiedyś. Co więcej, adaptery oferują wiele różnorodnych funkcji: w przypadku modelu 62988 od Delocka jest to opcja podładowania laptopa.

Adapter o symbolu 62988 to propozycja dla osób posiadających monitor z wejściem HDMI, które chciałyby podłączyć sprzęt do komputera, laptopa, notebooka lub innego urządzenia wyposażonego w złącze USB Typ-C.

Produkt zapewnia również obsługę trybu alternatywnego Displayport, a także działanie na złączu Thunderbolt 3. Jednak najciekawszym wyróżnikiem adaptera jest port USB Type-C™ Power Delivery. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może ładować swój laptop w czasie korzystania z urządzenia Delocka.

Urządzenie obsługuje rozdzielczość do 4096x2160 przy odświeżaniu 60 Hz – to z kolei przekłada się na obraz w najwyższej możliwej jakości. Adapter łączy monitor z komputerem przy pomocy kabla o długości 20 cm,z zapewniającego większą swobodę przy rozstawianiu sprzętów

Adapter Delock 62988 kosztuje około 218 zł.

Specyfikacja:

• Złącze:

Wejście:

1 x USB Type-C™ męski

1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński (opcjonalnie dla źródła zasilania)

Wyjście:

1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A

• Chipset: VIA VL100 + Parade PS176

• Specyfikacja Displayport 1.2 i High Speed HDMI with Ethernet (HEC)

• Rozdzielczość do 4096 x 2160 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych

urządzeń)

• Transfer sygnałów audio i video

• Formaty audio: 8-kanałowe LPCM, skompresowane audio oraz format audio HBR o

maks. rozmiarze próbki audio 24 bity i częstotliwości próbkowania 192 kHz

• Obsługuje wyświetlanie 3D

• Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.2

• Moc ładowania: maks. 60 W, 20 V przy 3 A

• Technologia Plug & Play

• Materiał obudowy: aluminium

• Długość kabla bez złącza: ok 20 cm