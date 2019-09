Delock: “drugie życie” dla nośnika SSD M.2 NVMe

Po pierwszej fali nośników SSD przychodzi kolejna, znacznie bardziej pojemnych i często szybszych nośników. Co zrobić z dotychczasowymi? To proste - przeróbmy je w nośnik zewnętrzny, za pomocą obudowy Delock 42614.

Mniej pojemne nośniki SSD z czasem muszą podzielić los swoich talerzowych poprzedników. Albo odejdą w niebyt, albo zostaną przerobione na bardzo użyteczne nośniki zewnętrzne. O ile do niedawna podobną rolę często pełniły nośniki korzystające z interfesju SATA, o tyle obecnie czas przyszedł na szybsze modele korzystające z PCIe, wliczając w to nawet te czerpiące z dobrodziejstw protokołu NVMe. Nowa obudowa na nośniki SSD M.2 niemieckiej firmy Delock, nie ograniczy przy tym prędkości takiego nośnika danych. Dlaczego?

Ponieważ obudowa Delock 42614 wykorzystuje wydajny kontroler Asmedia ASM2362, a z komputerem łączy się poprzez USB typu C (3.1 Gen 2), który to interfejs zapewnia przepustowość do 10 Gb/s.

Nośnik danych znajdujący się wewnątrz nowej obudowy jest dobrze chroniony przez jej metalowe ścianki. Obsługiwane SSD mogą mieć format M.2 2280, 2260 lub 2242. Jeżeli więc mamy np. pochodzący z fabrycznej konfiguracji laptopa niewielki pod względem pojemności, ale dość szybki SSD M.2 NVMe, możemy zastąpić go szybszym modelem, a pierwszemu urządzeniu dać “drugie życie” w roli bardzo szybkiego nośnika na USB.

Obudowę Delock 42614 można kupić za około 298 zł.

Specyfikacja techniczna:

• Złącze:

zewnętrzne:

1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C, żeński

wewnętrzne:

1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2

• Chipset: Asmedia ASM2362

• Obsługuje moduły M.2 w formatach 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem M

lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe (NVMe)

• Obsługa NVM Express (NVMe)

• Szybkość transmisji danych do 10 Gbps

• Wskaźnik LED zasilania i dostępu

• Metalowa obudowa

• Wymiary (DxSxW): ok. 110 x 50 x 14 mm

• Hot Plug, Plug & Play

Wymagania systemowe

• Chrome OS

• Linux Kernel 4.6 lub nowszy

• Mac OS 10.14.3 lub nowszy

• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

• PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

• Kieszeń zewnętrzna M.2

• Materiał montażowy

• Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 30 cm

• Instrukcja obsługi