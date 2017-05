Dell XPS 27 7760 z VR Ready

Firma Dell poszerzyła swoją ofertę o nowy model komputera typu All in One, który będzie posiadał dziesięć głośników, ekran 4K oraz procesor Intel Core i7-7700 o czterech rdzeniach i ośmiu wątkach. Jego bazowy zegar to 3,6 GHz, a w Turbo dochodzi do 4,2 GHz. Jego TDP jest na poziomie 65 W.



Poza tym Radeon RX 570 oferuje 2046 procesorów strumieniowych, 128 jednostek teksturujących, 32 jednostki ROP, a także 256 bitowy interfejs pamięci RAM, której znajduje się tu 8 GB. Ekran ma przekątną 27 cali i rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli, a jego jasność to 350 nitów. Pod maską ukryto także 16 GB pamięci RAM typu DDR4-2133 (maks. 64 GB), HDD o pojemności 2 TB + SSD M.2 32 GB w wersji standardowej lub SSD 512 GB (PCI Express 3.0 x4) w wersji dotykowej), WiFi, Bluetooth, kontroler Ethernet 1 Gb/s, czytnik kart pamięci typu SD i MMC, dwa porty Thunderbolt 3 (USB typu C), pięć portów USB 3.0 typu A, HDMI, DisplayPort 1.2 oraz system operacyjny Windows 10 Home w wersji standardowej, 10 Home lub Pro w dotykowej.



Obudowa komputera Della jest wykonana z aluminium. XPS 27 7760 będzie kosztował w opcji standardowej 2000 dolarów, a w dotykowej 2560 dolarów.