Dell XPS 15 9560 oparty o Kaby Lake

Firma Dell wprowadzi na rynek nowe modele komputerów przenośnych z trzema różnymi procesorami Kaby Lake. XPS 15 9560 będzie wyposażony także w układ graficzny GeForce GTX 1050. Niestety pełna jego specyfikacja nadal nie jest znana.



Nowy komputer ma się różnić pod względem designu od poprzedników. Według najnowszych zdjęć będziemy mieli tutaj ten sam zestaw złącz. W środku znajdziemy jeden z procesorów: Core i3-7100HQ, i5-7600HQ i i7-7700HQ. Ciekawostką jest pierwszy z chipów, który powinien mieć cztery rdzenie, co jest nowością dla układów z serii i3. Uwagę zwraca także układ graficzny, o którym wspomniano we wpisie na stronie Della (już usuniętym). Ma to być GTX 1050 z 4 GB pamięci. Sam laptop będzie także sprzedawany w wersji tylko ze zintegrowanym układem Intela. Obraz ma być wyświetlany na ekranie o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli, do tego dostaniemy moduł sieci Wi-Fi Killer 1535 i skaner linii papilarnych.



Nowy notebook zapewne będzie dosyć drogi. Sięgną po niego głównie osoby szukające sprzętu o doskonałej jakości wykonania i ekranu o wysokiej rozdzielczości. Prezentacja powinna mieć miejsce na CES 2017.